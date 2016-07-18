МВФ пророчит Венесуэле инфляцию в 1600%

Инфляция в Венесуэле по итогам 2016 года составит 480%, в 2017 году темпы инфляции в стране ускорятся до 1640%, сообщает MarketWatch со ссылкой на материалы Международного валютного фонда.

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Ранее контроль за продовольственными запасами в стране был передан военным, передает RNS.

Венесуэла прекратила сотрудничество с МВФ 10 лет назад.

«Отношение Венесуэлы с фондом не менялись. Власти Венесуэлы не связывались с нами», — заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Как сообщал УНИАН, Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис, который характеризуется трехзначной инфляцией, нехваткой продуктов и лекарств, постоянными отключениями воды и электричества.

Эксперты связывают это с крайне неэффективной моделью экономики и обвалом цены на нефть. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное экономическое положение.