Турция заморозила работу банка соратников Гюлена, которого власти считают идеологом переворота

Турецкий Фонд страхования вкладов в понедельник, 18 июля, заявил о приостановке деятельности банка Bank Asya, сообщает Reuters. Деятельность Bank Asya приостановлена после того, как тендер на продажу банка не привлек ни одного предложения.

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Bank Asya был основан последователями проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции называют вдохновителем попытки военного переворота в стране. Как отмечает Reuters, Bank Asya — одна из более чем 20 организаций в Турции, связанных с Гюленом, среди которых — ряд оппозиционных медиа.

Bank Asya был основан в 1996 году, его центральный офис расположен в Стамбуле. ​ В мае прошлого года Bank Asya был взят под государственный контроль, пишет РБК.

В марте этого года власти Турции сообщили, что Bank Asya будет ликвидирован, в случае, если для него не будет найдет покупатель или его не объединят с другой кредитной организацией. Как отмечает Bloomberg, действия регулятора в отношении Bank Asya начались в прошлом году после коррупционного скандала с участием ряда турецких министров, который президент Реджеп Эрдоган расценил как попытку государственного переворота со стороны Гюлена и его сторонников.

В ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку совершить переворот в стране, однако на следующий день властям удалось взять ситуацию под контроль и они объявили о том, что попытка переворота у мятежников провалилась.

Власти Турции обвинили в организации попытки переворота Гюлена, который проживает в США. Эрдоган выступил с заявлением, в котором призвал президента США Барака Обаму выдать Турции Гюлена. Сам исламский проповедник осудил попытку переворота и заявил, что не причастен к нему.