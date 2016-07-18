Украина и Израиль через неделю проведут третий раунд переговоров о создании ЗСТ

Украина и Израиль через неделю проведут третий раунд переговоров о создании зоны свободной торговли, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

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“Провели очередную встречу с послом государства Израиль Элиавом Белоцерковски. Говорили в основном о том, какие конкретные шаги мы можем предпринять уже сейчас, чтобы увеличить взаимную торговлю. Через неделю очередной третий раунд переговоров с Израилем о зоне свободной торговли, поэтому готовимся. ЗСТ много не бывает”, - написала она.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года Украина возобновила переговоры с Израилем о создании зоны свободной торговли. Рассмотрение вопроса о подписании договора о ЗСТ между Украиной и Израилем было отложено летом 2013 года.

В конце декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Израиль договорились ввести зону свободной торговли в первой половине 2016 года.