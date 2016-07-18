Турция после попытки переворота отстранила от работы 1,5 тысячи сотрудников Минфина

Министерство финансов Турции отстранило от работы 1,5 тыс. сотрудников из-за возможной связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

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По данным источника, от работы были отстранены сотрудники разных подразделений по всей Турции.

Ранее сообщалось, что работа банка Гюлена в Турции заморожена.

Группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот в ночь на 16 июля. В Стамбуле и Анкаре летали вертолеты и самолеты, также были закрыты два моста через Босфор в Стамбуле, передает Gazeta.ru.

После обращения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к народу его сторонники вышли на улицы и препятствовали проходу военных, мешали проезду танков.

Утром 16 июля военные начали сдаваться полицейским, также прошли массовые задержания высших должностных лиц вооруженных сил, которых обвиняют в участии в перевороте.