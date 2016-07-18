Турция после попытки переворота отстранила от работы 1,5 тысячи сотрудников Минфина
От работы были отстранены сотрудники разных подразделений по всей стране.
Министерство финансов Турции отстранило от работы 1,5 тыс. сотрудников из-за возможной связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, передает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
Читайте такжеТурция временно запретила госслужащим выезжать за границу и брать отпуск
По данным источника, от работы были отстранены сотрудники разных подразделений по всей Турции.
Ранее сообщалось, что работа банка Гюлена в Турции заморожена.
Группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот в ночь на 16 июля. В Стамбуле и Анкаре летали вертолеты и самолеты, также были закрыты два моста через Босфор в Стамбуле, передает Gazeta.ru.
После обращения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к народу его сторонники вышли на улицы и препятствовали проходу военных, мешали проезду танков.
Утром 16 июля военные начали сдаваться полицейским, также прошли массовые задержания высших должностных лиц вооруженных сил, которых обвиняют в участии в перевороте.