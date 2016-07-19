Кабмин отстранил от должности задержанного на взятке замглавы Госслужбы труда

Кабинет министров отстранил от занимаемой должности ранее задержанного при получении взятки первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Михаила Бардонова.

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 18 июля, которое было опубликовано сегодня, 19 июля, в газете «Урядовый курьер».

Ранее сообщалось, что 16 июля в СБУ заявили о задержании Бардонова за получение взятки в сумме 100 тыс. грн. Кроме того, во время обыска в его квартире изъяли еще 153 тыс. долл., 6 ценных часов и другие ценные вещи.

Согласно информации на официальном сайте Гоструда, Бардонов занимал указываемую должность с января текущего года. До этого с 2014 по 2016 гг. он работал заместителем начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области.

Справка УНИАН. Государственная служба Украины по вопросам труда была создана в соответствии с постановлением Кабинета министров от 10 сентября 2014 года путем слияния Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности и Государственной инспекции по вопросам труда, а также передачи Госсанэпидслужбы функций по реализации государственной политики в сфере гигиены труда и дозиметрического контроля рабочих мест и доз облучения работников.

23 января 2015 года руководителем службы был назначен Роман Чернега, занимающий эту должность по сей день.