ООН: глобальное потепление может стоить мировой экономике $2 триллиона к 2030 году

Мировая экономика может потерять более двух триллионов долларов к 2030 году на снижении производительности труда из-за глобального потепления, сообщает Прайм со ссылкой на исследование ООН, опубликованное во вторник.

"В некоторых частях мира станет невозможно работать из-за высоких температур. Падение ВВП ожидается в 43 странах мира, прежде всего, в азиатском регионе – в Индонезии, Малайзии, Китае, Индии и Бангладеш", - сообщают эксперты ООН.

Отмечается, что, например, в Индонезии и Таиланде ВВП в 2030 году может снизиться на 6%, в Индии – на 3,2%, а в Китае – на 0,8%.

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"Изменения климата приводят к тому, что наиболее жаркие сезоны становятся длиннее, а температуры в течение этих сезонов растут еще выше, сообщил директор международного фонда здоровья и окружающей среды в Новой Зеландии Торд Кьельстрем (Tord Kjellstrom). В связи с этим, по его словам, повышается и потребность в отдыхе работников", - отмечает издание.

Кьельстрем предупредил, что работники, занятые тяжелым трудом, сельским хозяйством, производством, наиболее подвержены риску воздействия крайне высоких температур. Он призвал страны мира предпринять "решительные действия" для того, чтобы справиться с глобальным потеплением.

В апреле текущего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата. Подписи под документом в общей сложности поставили 175 стран.