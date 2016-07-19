Минрегион создаст Проектный офис для продвижения децентрализации

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

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«Проектный офис должен стать коммуникационным центром, который объединит горизонтальные коммуникации между министерствами и ведомствами, которые ответственны за различные сектора реформы децентрализации, и вертикальные коммуникации с местным самоуправлением и регионами», - цитирует Зубко пресс-служба.

Согласно сообщению, деятельность офиса будет охватывать 12 секторов, это: образование, здравоохранение, социальная защита, административно-территориальное устройство, местные бюджеты, социально-экономическое развитие, окружающая среда и использование природных ресурсов, Центры предоставления административных услуг, земельные отношения, градостроительство и архитектура, инфраструктура (транспорт, связь, дороги), культура ЖКХ.

«Эти направления должны реформироваться на центральном уровне (на уровне министерств) в соответствии с ключевой реформой децентрализации. Очевидно, что это должно происходить в связке с Проектным офисом секторальной децентрализации. А дальше - все принятые решения будут максимально быстро имплементироваться на региональном уровне. Тогда реформа будет продвигаться значительно быстрее и иметь максимальный практический эффект», - отметил вице-премьер.

По его словам, 762 общины в Украине уже инициировали объединение, 100 будущих общин получили положительное заключение облгосадминистраций, а 31 община ждет от Центральной избирательной комиссии назначения первых выборов в этом году.

Как сообщал УНИАН, в течение 2015 года в Украине было создано 159 объединенных территориальных общин, в которых 25 октября прошлого года состоялись первые местные выборы.

Процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.

По информации Минрегиона, поступления в местные бюджеты без учета трансфертов в январе-июне текущего года выросли на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 65 млрд грн.