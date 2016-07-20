Россия из-за кризиса урежет расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу

В федеральном бюджете России на 2017 год на подготовку ЧМ-2018, который пройдет в России, не нашлось 15 млрд руб. (более 238 млн долл. – ред.). Это следует из материалов Минспорта к совещанию, пишет «Газета.Ru».

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На бюджетном совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева в среду, 20 июля, обсудят расходы федерального бюджета на 2017–2019 годы на спорт, связь и науку.

В материалах Минспорта РФ указано, что в расходах федерального бюджета 2017 года не нашлось 15 млрд руб. на подготовку Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Отмечается, что уменьшить финансирование предложил Минфин.

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На строительстве стадионов предлагается сэкономить почти 3 млрд руб. К примеру, финансирование строительства стадиона в Калининграде может недосчитаться 830,4 млн руб. в следующем году.

Согласно федеральному бюджету, общая стоимость ЧМ-2018 составляет 166,8 млрд руб. в 2013–2018 годах. При этом пик финансирования должен прийтись на 2017 год (на мероприятия до вычетов запланировано было 63 млрд руб.).

Ранее президент РФ России Владимир Путин поручил правительству страны и местным властям ежемесячно докладывать ему о мерах по устранению отставаний при строительстве спортивных объектов к ЧМ-2018.