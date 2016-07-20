Bloomberg: Шок заставляет российских потребителей сокращать расходы на еду и лекарства

Об этом пишет Ольга Танас в статье "Шок заставляет российских потребителей сокращать расходы на еду и лекарства", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Магнит" – это сеть магазинов от Арктики до подножья Кавказа, и именно она первой узнает о возвращении российского потребителя. Но сейчас самая большая в стране сеть супермаркетов прошла через то, чего никогда ранее не видела.

В розничной сети миллиардера Сергея Галицкого, которая насчитывает почти 13 000 торговых точек в России, сообщили, что средний чек сократился впервые с того момента, когда они начали открывать данные десять лет назад. Чек сократился на 1,5% в первом полугодии 2016 года, по сравнению с годом ранее. Объем розничных продаж в июне упал до рекордно низкого уровня за 18 месяцев, на 5,9% по сравнению с годом ранее, заявила Федеральная служба государственной статистики в Москве во вторник.

"Потребление не может расти", - сказал Дмитрий Полевой, главный экономист по России в ING Groep NV (Москва). "Зарплаты не растут или растут гораздо более умеренными темпами, чем раньше, кредитование сокращается".

Читайте такжеРоссия из-за кризиса урежет расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу

Россия отворачивается от потребительской модели роста после обвала цен на нефть, кризис, тем временем, истребляет средний класс, миллионы людей погружаются в нищету. Даже улучшение уровня потребительского доверия и стабилизация инфляции не приводят к увеличению спроса. Скорее, домашние хозяйства еще туже затягивают пояса.

Продукты питания, лекарства

Недавние опросы показали, что почти треть россиян сейчас покупает меньше продуктов питания, чем раньше, в то время как 49% признают, что экономят на лекарствах, игнорируя предписания врачей, если лечение слишком дорогое. Примерно две трети говорят, что цены на товары и услуги, которые приобретают их семьи, растут вдвое быстрее, чем официально заявленный уровень инфляции, или еще быстрее.

Поскольку все больше людей оказываются в затруднительном положении, они дольше используют товары длительного пользования, эта тенденция распространяется на многие предметы – от автомобилей до электроники, мебели и бытовой техники, сообщает российская рейтинговая компания "АКРА". Реальные располагаемые доходы населения будут продолжать снижаться еще в течение двух с половиной лет, и после этого существует риск застоя, сообщила компания в отчете в прошлом месяце.

Снижение розничных продаж в июне превысило 5,4% - среднее значение, которое прогнозировали экономисты, опрошенные Bloomberg. По данным службы статистики, реальные располагаемые доходы снизились на 4,8%, а заработная плата с учетом инфляции неожиданно выросла на 1,4% процента.

Хотя в следующем году розничные продажи должны снова вырасти примерно на 2%, это все равно гораздо ниже среднего прироста в 6% в 2010-2013 годах и 10,5% в 2000-2008 годах, сообщают в Morgan Stanley.

"Лента", "Магнит"

Тяжелое положение домохозяйств оказывает влияние на весь рынок, нанося ущерб таким сетям розничной торговли, как "Лента" и "Магнит". Индекс потребительских товаров и услуг ММВБ упал на 3,4% в этом году, и находится на уровне ниже среднего по сравнению с более широким индексом ММВБ, который составляет 9,2%. "Магнит", расположенный в Краснодаре, на юге России, снизился более чем на 17% в 2016 году.

Читайте такжеПутин прокомментировал фразу Медведева об отсутствии денег на индексацию пенсий крымчанам

Затруднительное положение потребителей – ключевой признак спада в России, который теперь перешел во второй год. В отличие от спада в 2009 году, когда Россия поддержала свою валюту и увеличила пенсии, на этот раз власти отреагировали на падение цен на нефть ослаблением рубля и сокращением расходов.

"Финансовое давление из-за мрачных прогнозов для цен на нефть и новая стратегия роста правительства позволяют предположить, что доходы и рост потребления будут ограниченными", - сообщают Алина Слюсарчук и Мария Берснева, аналитики Morgan Stanley.

Снижение рисков?

Большим сюрпризом стало отсутствие внешнего воздействия на политику, даже перед парламентскими выборами осенью и президентскими выборами в 2018 году. Рейтинг одобрения президента Владимира Путина остается на уровне 80% и выше, с тех пор, как в марте 2014 года начался конфликт в Украине. По данным опроса фонда "Общественного мнения", только 23% россиян говорят, что готовы принять участие в акциях протеста, если они будут проводиться в ближайшие месяцы, по сравнению с 71% тех, кто не станет участвовать.

Существует объяснение тому, почему уровень безработицы практически не менялся на протяжении всего кризиса. Уровень безработицы улучшился на треть в июне, упав ниже прогнозируемых 5,4%, с 5,6%, сообщают в службе статистики.

"Низкий уровень безработицы ограждает политические риски от продолжительной рецессии, поэтому в среднесрочной перспективе низкие темпы роста кажутся приемлемыми с политической точки зрения", - сказал Владимир Осаковский, главный экономист по России в Банке America Corp. (Москва). "Несмотря на рецессию, у людей, в целом, сохраняется постоянный поток дохода".

Ситуация сложная, поскольку правительство пытается справиться с самым большим дефицитом бюджета с 2010 года, делая выбор в пользу небольшого увеличения пенсий и замораживания заработной платы для работников государственного сектора.

"Власти не будут беспокоиться, пока нет никаких политических угроз", - сказал Полевой. "Полтора года население приспосабливается к стрессовой ситуации, это показатель отсутствия каких-либо последствий для правительства".