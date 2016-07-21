США намерены выделить Украине $14 миллионов для продвижения системы Prozorro

Американское агентство по развитию USAID намерено выделить правительству Украины 14 миллионов долларов для продвижения в стране электронного управления, в частности системы электронных государственных закупок Prozorro.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы миссии Посольства США в Украине Джордж Кент.

"Осенью текущего года USAID начнет новую программу, которая называется "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" (TAPAS). Эта программа с бюджетом 14 миллионов долларов окажет поддержку улучшению электронного управления в правительстве Украины", - сказал Кент.

По его словам, США хотят расширить поддержку электронного государственного управления и других инициатив в сфере увеличения прозрачности госуправления в Украине. Средства по данной программе будут направлены на развитие технологий, проведение тренингов и продвижение системы Prozorro на национальном уровне.

Кент также отметил, что система электронных госзакупок Prozorro может быть полезной для других стран в восточной Европе.

"После внедрения в прошлом году система Prozorro доказала свою эффективность в борьбе с коррупцией в государственных закупках. При участии гражданского общества и бизнеса Prozorro может стать настоящей вехой в антикоррупционной реформе не только здесь, но в целом в регионе восточной Европы", - сказал Кент.

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Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов во время брифинга отметил, что система Prozorro, которую сегодня в Украине используют лишь министерства и крупные госкомпании, с 1 августа станет обязательной для всех госорганов. По его словам, это может существенно увеличить масштабы экономии бюджетных средств.

"Умножая проценты (получаемой сейчас экономии по госзакупкам - УНИАН) на суммы проводимых закупок, можно понять, что Prozorro переходит с экономии десятков и сотен миллионов на экономию миллиардов и, надеюсь, что со следующего года десятков миллиардов для украинских плательщиков налогов", - сказал Нефедов.

Он сообщил, что со времени официального запуска Prozorro 1 апреля текущего года и по 20 июля в системе было объявлено почти 61 тысячу процедур закупок. Более 56 тысяч процедур касались допороговых закупок (стоимостью до 200 тысяч гривень) на общую сумму 7,5 миллиарда гривень. Также было объявлено более 4 тысяч открытых торгов (когда закупается определенный товар) на сумму 12,4 миллиарда гривень и более 500 переговорных процедур (когда производится закупка услуг или нестандартизированного товара) на сумму 14,3 миллиарда гривень. При этом экономия средств в уже состоявшихся закупках составила почти 16%.

Большим достижением Нефедов назвал использование системы для допороговых закупок. "Допороговые закупки – это то, что до запуска Prozorro не то что не мониторилось, но даже и статистики никакой по ним не было", - отметил Нефедов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Экономия бюджетных средств благодаря системе электронных государственных закупок Prozorro в мае 2016 года составила 217 миллионов гривень при 16,4 тысячи проведенных тендеров. Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, в 2017 году - 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.