Гройсман увидел "начало конца коррупции" в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет задержание высокопоставленных чиновников «началом конца коррупции в Украине».

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Об этом, как сообщает Правительственный портал, он заявил на семинаре для региональных СМИ по вопросам энергоэффективности и тарифной политики правительства.

По словам Гройсмана, формирование антикоррупционного законодательства, начало работы органов борьбы с коррупцией и первые задержания украинских чиновников обеспечили необратимость на пути преодоления коррупции в Украине. "Видите сейчас задержания и все остальное? Я вам точно могу сказать, можете записать мои слова, это начало конца коррупции в Украине", - заверил премьер.

Он напомнил, что в прошлом году парламент принял весь законодательный пакет, необходимый для борьбы с коррупцией. "Сколько продлится эта борьба, я не могу сказать. Возможно, год, возможно, два, но то, что она началась, именно сейчас, в эти месяцы, это абсолютно очевидно", - подчеркнул Гройсман.