Трамп обещает американцам новую торговую политику и снижение налогов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал американцам "новую и справедливую" торговую политику, защиту рабочих мест и торговые войны со странами, которые "жульничают". Он также пообещал индивидуальные торговые соглашения вместо коллективных, передает Прайм.

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"У меня иной (чем у Хиллари Клинтон - ред.) взгляд на будущее наших работников. Он начинается с новой, справедливой торговой политики, которая защищает наши рабочие места и борется с жульничающими странами", - заявил Трамп. "Я превращу плохие торговые соглашения в хорошие", - пообещал он.

По словам Трампа, Клинтон поддержала неудачный договор о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA) и Транстихоокеанское торговое партнерство, которое "уничтожит производство" и "заставит Америку подчиняться решениям иностранных правительств".

"Я обещаю никогда не подписывать соглашения, которые вредят нашим работникам. Вместо этого я буду заключать индивидуальные сделки с индивидуальными странами", - заявил Трамп.

"Мы больше никогда не будем заключать эти огромные сделки со многими странами, на тысячи страниц, которые ни одна не читает и не понимает", - сказал Трамп. Он также пообещал бороться с торговыми нарушениями других стран, в том числе через использование налогов и тарифов.

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Также Трамп пообещал сократить налоги и снять ограничения на производство энергоресурсов.

"Следующее на очереди - реформа налоговых законов, регулирования и правил энергетики. Хиллари Клинтон планирует масштабное повышение налогов. Я предложил самое большое сокращение налогов", - сказал Трамп.

"Америка - одна из стран с наиболее высокими налогами в мире. Сокращение налогов приведет к тому, что новые компании и рабочие места немедленно вернутся в нашу страну. После этого мы разберемся с вопросом регулирования, которое убивает рабочие места, как ничто другое. Излишнее регулирование стоит нашей стране до 2 триллионов в год, и мы с ним покончим очень быстро. Мы снимем ограничения на производство американской энергии. Это даст до 20 триллионов долларов в виде новой экономической активности и создания рабочих мест за четыре десятилетия", - сказал Трамп.

Напомним, миллиардер Дональд Трамп официально согласился стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии.