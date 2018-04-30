Баланс недели: 100 дней правительства Гройсмана, провал приватизации ОПЗ и задержка транша МВФ

Правительство Владимира Гройсмана, занявшее кабинеты на Грушевского 14 апреля в результате компромисса между президентом и командой экс-премьера Арсения Яценюка,

отметило 100 дней работы. За три месяца новый Кабмин возобновил переговоры о сотрудничестве с Международным валютным фондом, однако, пока так и не сумел получить очередной транш кредита. Обновленное правительство начало работу над реформированием Государственной фискальной службы и таможни, заключило соглашение с Канадой о создании зоны свободной торговли, подняло тарифы на энергоносители для населения и либерализировало рынок лекарств, отменив излишнее лицензирование.

В помощь новой правительственной команде стало и робкое экономическое оживление. В первом квартале 2016 года национальная экономика выросла на 0,1%, что позволяет рассчитывать на рост ВВП страны на уровне 1-1,5% по итогам текущего года, по сравнению с падением на 9,9% в прошлом году.

Знаком постепенного выхода страны из глубокого экономического кризиса стал и показатель оборота розничной торговли, который в январе-июне увеличился на 2,3%, до 528 млрд грн.

«Мы видим сегодня положительные сигналы развития национальной экономики и стабилизации ситуации, в том числе стабилизации национальной валюты. Это - хорошие сигналы, но надо понимать, что их нужно усиливать, чтобы рост был больше, и люди это почувствовали», - подчеркнул Гройсман.

Тем не менее, эксперты осторожны в оценках успехов правительства. По мнению директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, Кабмину не стоит отталкиваться от консервативных оценок и решительнее действовать в направлении активизации экономического роста.

«Не могу сказать, что заявленный рост экономики в 1-2% (на 2016-2017 годы) является результатом чрезвычайно революционных реформ. Скорее, это показатель, который характеризует минимальную самовыживаемость как экономики, так и экономических субъектов. Для восстановления экономики после падения в результате различных действий и событий рост нужен в течение нескольких лет хотя бы на уровне 7-8%», - сказал эксперт, отметив, что большая часть заслуг в экономической стабилизации принадлежит предыдущему правительству Яценюка.

Хрупкость достигнутой стабильности подчеркивает динамика промышленного производства, обнародованная Госстатом на минувшей неделе - в июне спад промпроизводства составил 3,4%, наибольшее падение в угольной промышленности, добыче и переработке нефти, а также в производстве мебели. Тем не менее, в целом с начала года (за январь-июнь) динамика промпроизводства остается положительной – рост 2%.

В то же время, выполнение основных тактических задач Кабмина, включающих получение очередного транша кредита от МВФ, а также проведение прозрачной и эффективной приватизации, заметно тормозится. Именно этот факт вызывает наибольшие опасения в отношении дальнейшей экономической динамики страны.

Переоцененный актив

Масштабную приватизацию украинское руководство обещало начать еще осенью 2015 года, прислушиваясь к призывам международных партнеров и отечественных экспертов, считающих продажу госактивов единственным способом снизить уровень коррупции в государственном секторе экономики.

Но начало приватизации откладывалось в силу объективных и субъективных причин. Это - и развязанная президентом России Владимиром Путиным война против Украины, которая привела к аннексии Крыма и разрушению промышленного потенциала индустриального Донбасса, и задержка с принятием парламентом соответствующего требованиям дня приватизационного законодательства.

Лишь в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой 99,6% акций предприятия на уровне 13,175 млрд грн (эквивалент 531 млн долл. США). Аукцион по продаже предприятия должен был состояться 26 июля. Однако за неделю до этой даты стало понятно, что очередная попытка властей продать этот химический гигант провалилась: Фонд госимущества не получил ни одной заявки.

Эксперты называют в числе причин отсутствия интереса к заводу завышенную цену актива, а также неурегулированную проблему с хозяйственным долгом предприятия в размере 193 млн долл. перед компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Ostchem и ограничения на вывод дивидендов из Украины.

Ранее интерес к покупке ОПЗ проявили норвежская компания Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

По словам главы ФГИ Игоря Билоуса, Фонд создал рабочую группу, задачей которой будет формирование предложений для новой попытки приватизации завода, которая, скорее всего, состоится уже осенью со снижением стартовой цены на 30%.

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, подтвердивший вероятность снижения стартовой цены ОПЗ, сообщил о возможном проведении повторного конкурса в октябре 2016 года.

«Это опыт, который позволит правительству продолжить приватизацию в Украине, учитывая риски и реальную цену на рынке. То, что стоило пять лет назад какую-то цену «икс», может быть сейчас немного ниже «икс». Приватизация будет продолжена… Планируется это сделать в октябре», - сказал вице-премьер.

Несмотря на то, что в правительственных кругах провал приватизации ОПЗ позиционируют как позитивный опыт, который поможет избежать ошибок в дальнейшем, очевидным является высокий риск срыва приватизационных планов на 2016 год.

Транш МВФ откладывается

Экономический блок правительства с момента возобновления переговоров с МВФ уверял общественность в том, что заседание директоров Фонда относительно выделения Украине третьего транша состоится во второй половин июля.

Изменить риторику чиновников заставила публикация расписания заседаний совета директоров МВФ до начала периода летних отпусков, в котором Украина не фигурирует.

Глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс отметил, что в начале августа Совет директоров уйдет на традиционные трехнедельные каникулы, и заседания, в этой связи, возобновятся только к концу августа - началу сентября. Райс также не исключил, что украинский вопрос, касающийся второго пересмотра программы сотрудничества, утвержденной в марте 2015 года, состоится в сентябре.

Между тем, Гройсман ранее утверждал, что Украина выполнила все ключевые маяки программы реформ как по линии правительства, так и по линии парламента, и ожидает от Фонда одобрения проделанной работы, а также выделения третьего кредитного транша в размере порядка 1 млрд долл.

По словам министра финансов Александра Данилюка, назвавшего промедление в сотрудничестве с основным кредитором Украины «небольшой» задержкой, правительство все еще ожидает до конца текущего года получить три транша от Фонда.

«До конца года по МВФ есть предварительный план 3-4 млрд долл. В трех траншах. И мы рассчитываем получить все три транша. Но вопрос не только в деньгах. Это еще и две оценки программы. Если есть позитив, то это значит, что мы правильно двигаемся по программе реформ. И это более ценный сигнал, чем средства МВФ», - отметил глава Минфина.

Следующая неделя июля обещает быть насыщенной экономическими событиями – она станет последним периодом подготовки всех государственных органов и предприятий к переходу на систему электронных госзакупок Prozorro с 1 августа.

Кроме того, 28 июля состоится заседание монетарного комитета Национального банка, на котором может быть принято решение о снижении учетной ставки и других монетарных послаблениях.

Приступившие же к активной уборке урожая аграрии продолжат сбор зерновых. По данным профильного министерства, к концу минувшей недели сельхозпроизводители намолотили 20,2 млн тонн зерновых при прогнозируемом валовом сборе 60 млн тонн.

Максим Шевченко (УНИАН)