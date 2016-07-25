Власти России ожидают усиления оттока капитала из страны

Заместитель министра финансов России Максим Орешкин полагает, что во втором полугодии 2016 года отток капитала из России возобновит рост, сообщает РИА Новости. По его словам, это обусловлено графиком более интенсивного погашения внешних долгов.

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"Скорее, мы ожидаем, что во втором полугодии (отток капитала из РФ — ред.) будет чуть побольше. Это связано с более тяжелым графиком внешнего долга по сравнению с первым полугодием. Но каких-то серьезных изменений не видим", — сказал Орешкин.

Он отметил, что в июне текущего года отмечался небольшой приток капитала, однако он носил технический характер, связанный с начислением дивидендов.

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Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что чистый отток капитала из РФ в 2016 году может быть существенно ниже прогнозных 35 миллиардов долларов, а может и вовсе прекратиться.

По данным ЦБ в первом полугодии текущего года отток капитала из РФ уменьшился почти в 5 раз в годовом выражении и составил 10,5 миллиарда долларов.

Чистый отток капитала из РФ в 2015 году, как ранее сообщал ЦБ, сократился в 2,7 раза — до 56,9 миллиарда долларов со 153 миллиардов долларов за 2014 год.