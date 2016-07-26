Работники Shell впервые за 10 лет проведут суточную забастовку против сокращения зарплат

Сотрудники англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell на семи платформах в Северном море около побережья Великобритании во вторник, впервые за 10 лет, проведут 24-часовую забастовку против сокращения заработных плат и ужесточения рабочего графика.

Читайте такжеShell анонсировала новые сокращения в компании

Ранее профсоюзы Unite и RMT сообщили, что забастовка, в которой намерены принять участие около 400 сотрудников, станет первой в серии следующих трехчасовых остановок работы на платформах нефтегазовых месторождений Brent и Central. Ожидается, что забастовка серьезно нарушит функционирование платформ, сообщает РИА Новости.

Протестную акцию будут проводить сотрудники компании Wood Group, отвечающей за поддержание технического оборудования, поэтому остановка работы вряд ли отразится на показателях добычи нефти и газа, считают эксперты.

Компания Wood Group ранее заявляла, что продолжает взаимодействовать с работниками и профсоюзами, чтобы достичь соглашения, устраивающего бастующих. Компания Shell также выразила надежду, что Wood Group и ее сотрудники придут к соглашению.