Viasat выходит из состава Ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины"

Украинский провайдер спутникового телевидения Viasat сообщил о выходе из состава Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины».

Пресс-служба провайдера отмечает, что вступление компании в Ассоциацию было продиктовано приверженностью к декларируемых ею принципов, а именно: «содействие развитию в Украине сферы телекоммуникаций, программных услуг, производства оборудования и представительства и защиты общих интересов своих членов».

В компании добавляют, что всячески поддерживают стремление к внедрению европейской практики, в частности, технологической конвергентности, борьбы с пиратством, единых условий на рынке для всех провайдеров, а также укрепление информационной безопасности страны.

«К сожалению, в последнее время деятельность Ассоциации, некоторые публичные заявления ее руководителей свидетельствуют о лоббировании интересов отдельных игроков на рынке платного телевидения (в частности в вопросе, что касается законопроекта № 3504 о внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании» относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги), а не отрасли в целом, что прямо противоречит нашим взглядам и бизнес-приоритетам. Позиция, которую сейчас поддерживает Ассоциация, может нанести вред нашим интересам и отношениям нашей компании с другими субъектами рынка», - отмечают в компании.

Viasat открыт к сотрудничеству с профильными ассоциациями, другими участниками рынка телевидения и телекоммуникаций и общественными организациями, добавляют в пресс-службе.

«Наше сотрудничество с Ассоциацией и ее участниками в дальнейшем будут проходить в формате вне формального членства в Ассоциации. Имеем надежду, что позиция Ассоциации впоследствии изменится таким образом, чтобы предоставлять равную степень поддержки всем ее участникам», - завили в Viasat.