В Брюсселе назвали сумму ущерба от мартовских терактов
По словам вице-премьера и министра экономики Бельгии Криса Петерса, ущерб от террактов составил около 1 миллиарда евро, или 0,1% ВВП
Бельгийское министерство экономики назвало сумму ущерб от мартовской серии терактов. Отмечается, что речь идет о первом анализе экономических последствий со времени атак в Париже в ноябре 2015 года, сообщает Росбалт.
"По словам вице-премьера и министра экономики Криса Петерса, ущерб составил около 1 миллиарда евро, или 0,1% ВВП", - говорится в сообщении.
По подсчетам экономистов, в Брюсселе в первом квартале года было отмечено снижение торгового оборота на 122,5 миллиона, во Фландрии не досчитались 33 миллионов, в Валлонии - 20 миллионов евро.
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Налоговые сборы снизились после терактов на 760 миллионов евро.
Власти приняли всевозможные меры, чтобы помочь предприятиям, заверил Питерс.
22 марта в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли более 30 человек, ранены были в 10 раз больше. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".