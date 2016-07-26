В Брюсселе назвали сумму ущерба от мартовских терактов

Бельгийское министерство экономики назвало сумму ущерб от мартовской серии терактов. Отмечается, что речь идет о первом анализе экономических последствий со времени атак в Париже в ноябре 2015 года, сообщает Росбалт.

"По словам вице-премьера и министра экономики Криса Петерса, ущерб составил около 1 миллиарда евро, или 0,1% ВВП", - говорится в сообщении.

По подсчетам экономистов, в Брюсселе в первом квартале года было отмечено снижение торгового оборота на 122,5 миллиона, во Фландрии не досчитались 33 миллионов, в Валлонии - 20 миллионов евро.

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Налоговые сборы снизились после терактов на 760 миллионов евро.

Власти приняли всевозможные меры, чтобы помочь предприятиям, заверил Питерс.

22 марта в международном аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли более 30 человек, ранены были в 10 раз больше. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".