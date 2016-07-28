Россия из-за кризиса урежет расходы на космос

Минфин России проинформировал руководство госкорпорации «Роскосмос» о планируемом снижении финансирования основных программ космической деятельности России в 2017–2019 годах.

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Как пишет газета «Известия», усредненный уровень снижения госфинансирования составляет 15%, а наиболее «пострадавшей» программой стала ФЦП «ГЛОНАСС» — финансирование по этому направлению снижается на 30%.

Предельные объемы бюджетных ассигнований по госпрограммам на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов были доведены до «Роскосмоса» (и других распорядителей средств бюджета) письмом первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко от 21 июля.

В письме приводятся следующие цифры: на реализацию Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы (ФКП-25) в 2017 году выделяется 98,3 млрд рублей, в 2018 году — 95,2 млрд рублей, в 2019-м — 93,1 млрд рублей.

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Актуальная на сегодняшний день версия ФКП-25 предусматривает выделение 104,5 млрд рублей в 2017 году, столько же — в 2018 году (Минфин в прошлом году настоял на заморозке трат на уровне 2016 года, поэтому цифры одинаковые) и 117,6 млрд рублей — в 2019 году.

На реализацию федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» в 2017 году Минфин готов выделить 26,7 млрд рублей, в 2018 году — 29,43 млрд рублей, в 2019-м — 24,8 млрд рублей. В текущей версии ФЦП «ГЛОНАСС» на 2017 год запланировано выделение 38,2 млрд рублей, на 2018 год — 41,8 млрд, на 2019-й — 36,5 млрд рублей.

Столь радикальное снижение финансирования ФЦП «ГЛОНАСС» наверняка повлечет за собой ощутимые последствия. Потому что вынужденное импортозамещение в сфере создания навигационных космических аппаратов очень дорого обходится производителю, пишет газета.