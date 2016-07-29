Microsoft сократит почти 3 тысячи сотрудников - СМИ

Компания Microsoft увеличила в два раз количество сотрудников, которые будут сокращены, и уволит 2 850 человек, сообщает РБК з посиланням на Bloomberg.

"Эти увольнения называют частью плана генерального директора компании Сатьи Наделла по пересмотру амбиций компании по развитию телефонного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае Microsoft объявила об увольнении 1 850 сотрудников, главным образом связанных с производством и продажей смартфонов. Таким образом, план по увольнению сотрудников увеличился более чем в два раза.

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"Такие действия Microsoft связывают с попыткой сократить убытки от покупки телефонного бизнеса Nokia за 9,4 миллиарда долларов в 2014 году. Телефоны с операционной системой (ОС) Windows занимают менее 1% мирового рынка смартфонов в первой четверти 2016 года в сравнении с 84%, которые контролирует телефоны с ОС Andorid, и 15% с ОС от Apple", - подчеркивает издание.

Это уже не первое сокращение работников телефонного бизнеса для Microsoft. Так, в июле 2015 года Microsoft сократила 7 800 рабочих мест. Они коснулись подразделений, которые занимаются производством мобильных телефонов.