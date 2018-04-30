Борьба за национальный телепродукт: время платить по счетам

УНИАН разобрался, какие последствия для отечественной медиа-индустрии имеет эта законодательная инициатива.

В конце июля на украинском телеком-рынке произошло знаковое событие. Провайдер спутникового телевидения «Вижн ТВ» (ТМ Viasat) вышел их состава ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», которая объединяет таких крупных игроков рынка, как «Воля», «Датагруп», MEGOGO, Emplot, «Фринет», Airbites. Свое решение он обосновал тем, что ассоциация лоббирует интересы кабельных операторов, не задумываясь о других участниках рынка. Окончательно провайдера к этому шагу подтолкнула пресс-конференция Телекомпалаты 20 июля, в ходе которой представители ассоциации раскритиковали законопроект №3504, призванный помочь украинским медиа-группам в поиске средств для создания качественного контента. При этом ни медиа-группы, ни провайдеры спутникового и интернет-телевидения не приняли участие в мероприятии. Таким образом, ассоциация представила публично лишь интересы одной стороны – кабельщиков, в частности, компании «Воля».

«Мы заинтересованы в качественном развитии рынка телеиндустрии в Украине и думаем, что Телекомпалата может играть широкую объединяющую роль, быть панелью для дискуссий и поиска взаимовыгодных решений, применимых для всех ее членов. В последнее время мы, к нашему сожалению, стали свидетелями заявлений, которые говорят об избирательной поддержке мнений отдельных компаний-участников Телекомпалаты. Мы не готовы поддержать такую позицию и потому приняли решение о выходе из Телекомпалаты», - сообщила генеральный директор провайдера Viasat Светлана Мищенко.

Проект закона №3504, яростно критикуемый кабельными операторами, меняет понятие Универсальной программной услуги (УПУ) - списка наиболее рейтинговых и обязательных к показу телеканалов («1+1», СТБ, Интер и т.д.).

Дело в том, что в настоящее время медиа-группы не могут требовать плату с кабельщиков за право их трансляции. Однако в случае одобрения этой законодательной инициативы «бесплатных» каналов больше не будет.

Продиктована необходимость этого шага тем, что для создания качественного и интересного зрителю контента украинским медиа-холдингам нужны деньги. Но кабельные операторы, на долю которых припадает львиная часть украинских телезрителей, не хотят делиться, «наивно» полагая, что отечественные медиа-группы могут производить фильмы, сериалы и телепередачи совершенно бесплатно. В то же время, они оплачивают работу иностранных производителей телевизионного продукта.

«Нормальная европейская практика – когда каналы получают деньги за созданный контент, тот, за который сейчас по сути получают деньги кабельные операторы. В Украине сложилась парадоксальная ситуация – кабельные операторы не против платить деньги иностранным каналам за их контент, но почему-то против платить отечественным каналам», -комментирует пресс-служба «1+1 Media» .

Согласно аналитике телесмотрения за первый квартал 2016 года, составленной провайдером «Воля», самыми популярными среди украинского населения являются именно национальные каналы − «1+1», СТБ, ICTV, «Новый» и «Украина». Именно за счет этих телеканалов кабельные операторы являются прибыльными.

Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» поддерживает позицию «1+1 Media», полагая, что принятие законопроекта №3504 позволит сформировать нормальные рыночные условия в телевизионной отрасли. Как следствие, у медиа-групп появятся свободные денежные средства, которые будут направлены на развитие собственного контента. Следовательно, появится больше украинских телеканалов с качественным, интересным наполнением, способным выдержать конкуренцию с западными аналогами.

«У нас есть продукт, и мы хотим, чтобы его покупали по справедливой цене. Мы производим контент, так почему мы должны продавать его бесплатно?», - заявила пресс-служба «Украины».

Кроме того, переход медиа-групп к рыночной модели ведения бизнеса позволит украинским каналам сократить длительность и количество рекламных пауз, которые так раздражают телезрителей. Сейчас украинская медиа-индустрия остается на плаву в основном благодаря рекламному рынку. По данным сейлз-хауса медиа-группы StarLightMedia - StarLight Sales, в первом полугодии 2016 года, не смотря на запрет прямой рекламы пива, спрос на ТВ-рекламу вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же, рекламный ТВ-рынок за январь-июнь 2016 года вырос на 40%. Согласно прогнозам StarLight Sales, по итогам года рост рынка телерекламы составит 30%, и подобная тенденция сохранится и в последующие 2 года.

По разные стороны баррикад

Желая разобраться в сути возникшего конфликта между кабельщиками и медийщиками, корреспондент УНИАН обратился за консультацией к адвокату практики интеллектуальной собственности юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Марие Коваль.

«Реакция кабельных операторов на этот закон – отрицательная, ведь логично, что мало какой бизнес хочет платить больше, а получать меньше, - пояснила она. - Кабельные операторы, которые не являются частью каких-либо медиа-групп, становятся, по сути, источниками их обогащения».

В то же время, несмотря на то, что на первых порах принятие данного законопроекта может отрицательно отразиться на финансовом результате кабельных операторов, Коваль не исключает, что в среднесрочной перспективе эта законодательная инициатива послужит стимулом для повышения качества украинского телевидения. А вопрос стоимости трансляции тех или иных телеканалов впоследствии урегулирует сам рынок.

Тем временем, кабельные операторы делиться частью своих доходов не спешат. Они утверждают, что в нынешних условиях провайдерам с трудом удается сводить концы с концами, поскольку плата за кабельное ТВ в Украине – самая низкая в Европе. В случае перехода на рыночные отношения с медиа-группами, кабельщики грозятся покрыть свои растущие расходы за счет повышения абонентской платы. А это, в свою очередь, приведет к оттоку абонентов к альтернативным источникам – спутниковым и интернет-провайдерам, на которых действие законопроекта №3504 не распространяется.

В ответ на это в «1+1 Media» отметили, что кабельщики манипулируют финансовым вопросом. Медиа-холдинги не хотят, чтобы провайдеры повышали абонплату, единственная их цель – получить свою долю пирога. «Если мы хотим и дальше производить украинский контент, то за него должны платить. И подчеркиваю – платить должны не потребители, а кабельные операторы. Потому что именно они получают деньги от потребителей. Единственная проблема – они нам их не отдают. Поэтому это ни в коем случае не должно сказаться на кармане зрителей. И за этим мы будем активно следить», - дополнили в «1+1 Media».

В поисках выхода

Законодательная инициатива №3504 всколыхнула отечественный медиа-рынок. Ставшая на сторону кабельщиков Телекомпалата настаивает на необходимости доработки этого законопроекта, заявляя, что он уничтожает кабельное ТВ в Украине. По словам представителей этой стороны, они работают едва ли не в убыток, потому в случае принятия закона, будут вынуждены поднять цены за свои пакеты услуг. В результате этого, телезрители будут искать более дешевые аналоги и, в частности, обратят внимание на зарубежные спутниковые и интернет-платформы, которые не контролируются нашим государством. А это, по их убеждению, угрожает информационной безопасности Украины. Еще больше представителей Телекомпалаты настораживает возможная перспектива, при которой кабельщики и медиа-группы не сойдутся в цене. В таком случае многие отечественные телеканалы могут исчезнут из украинской кабельной сети.

При этом участники ассоциации не отрицают, что обстоятельный диалог с медиа-индустрией они еще не вели. В связи с этим построить разговор предметно представители Телекомпалаты не могут – они изначально готовятся к худшему, не имея понятия о намерениях медиа-групп и не зная, какую плату телеканалы намерены взымать с кабельщиков.

Медиа-группы, в свою очередь, считают, что украинская медиа-индустрия достаточно «созрела» для перехода на рыночные отношения, в то время как госрегулирование отрасли является ничем иным, как пережитком прошлого. Телекомпании утверждают, что, если провайдеры не будут им платить, они самовольно начнут выходить из списка УПУ. При этом для них самих этот шаг нежелателен, ведь каждый телеканал заинтересован в том, чтобы его аудитория была максимально широкой, а потому выход из кабельной сети никак не входит в планы украинских медиа-холдингов.

Ясно одно - период становления украинской медиа-индустрии подходит к концу. А это значит, что всем участникам рынка пора понять, что для создания качественного национального продукта, не зависящего от России, Америки или стран Евросоюза, нужны деньги. Найти компромисс участники телеком-рынка смогут лишь после того, как перестанут меркантильно подсчитывать долю ожидаемой прибыли и начнут работать во имя развития национального продукта. На радость всем украинским зрителям.

Надежда Бурбела