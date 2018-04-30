Баланс недели: либерализм Нацбанка, отпускное настроение МВФ и оптимистическая статистика

Ключевым событием минувшей недели в экономике Украины стало очередное решение Национального банка о снижении учетной ставки - с 29 июля она составляет 15,5% годовых. Еще год назад учетная ставка была на максимально историческом уровне 30%, после чего регулятор планомерно ее снижал, приближаясь к уровню прогнозируемой на конец года инфляции в 12%.

Центральные банки всех стран мира используют механизм снижения ключевой ставки для стимулирования роста кредитования и развития экономики. Что касается бизнес-среды, то новость об изменении ставки является очень важной и всегда влияет на поведение рынков.

Нацбанк, однако, не торопится резко опускать ставку, объясняя свою осторожность опасениями, что излишняя ликвидность пошатнет долгожданное спокойствие валютного рынка.

«Мы пока не спешим и постепенно снижаем нашу ставку, потому что хотим, чтобы излишняя ликвидность, которая есть на рынке с конца прошлого года в размере 100 млрд грн, находилась под контролем. Но мы даем рынку понять, что снижаем ставку, и наш целевой уровень – уровень инфляции», - прокомментировала принятое решение глава НБУ Валерия Гонтарева.

Кроме того, регулятор предпринял очередные шаги по либерализации валютного рынка: с 29 июля предельные сроки расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличены до 120 дней с 90, а сумма расчетов, свыше которой платежи по импортным контрактам могут осуществляться исключительно с применением аккредитивной формы расчетов, увеличивается вдвое – до 1 млн долл. Представляя эти нововведения, глава НБУ отметила, что теперь отечественные товаропроизводители смогут активизировать внешнеэкономическую деятельность без угрозы для стабильности валютного рынка.

О благоприятной ситуации на валютном рынке говорят показатель чистой продажи валюты населением, который с начала года достиг 1,6 млрд долл., а также данные о снижении объема наличной валюты вне банков - за полгода 2,5 млрд долл. При этом Нацбанк продолжает выкупать излишки валюты на межбанковском валютном рынке, с начала года он выкупил на 1,4 млрд долл. больше, чем продал. И все это на фоне гибкого курсообразования и планомерного укрепления гривни.

Банкиры восприняли шаги регулятора позитивно, но с оговоркой, что для оживления кредитования этого не достаточно.

«Эффект с точки зрения активизации кредитования будет очень ограниченным, ведь снижение уровня учетной ставки само по себе не отменяет желания банков вкладывать избыточную ликвидность в депозитные сертификаты НБУ. Перенаправить эти средства на кредитование мешают по-прежнему высокие кредитные риски, а это уже в большей степени вопрос защиты прав кредиторов в Украине, законодательных реформ на институциональном уровне и инвестиционного климата страны в целом. НБУ на эти сферы влиять, к сожалению, не может», - прокомментировал ситуацию аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько.

О необходимости усиления защиты прав кредиторов банкиры во главе с регулятором говорят не первый год, но этот вопрос постоянно откладывается. В сентябре, после возвращения украинских парламентариев из летних отпусков, решение проблемы, скорее всего, также будет отложено до лучших времен, так как нужно будет рассматривать проект госбюджета на 2017 год и другие важные законопроекты, предусмотренные меморандумом с Международным валютным фондом.

Отпускное настроение МВФ

На минувшей неделе министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что заседание Совета директоров ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда по украинскому вопросу может состояться лишь в конце августа, а не до конца июля, на что рассчитывали наши чиновники.

«Мы ориентируемся именно на конец августа и по такому графику двигаемся», - сказал министр.

То есть, решение вопроса о предоставлении нашей стране третьего транша по программе сотрудничества с Фондом снова переносится. Может быть, Украина так и не преодолела «проклятие третьего транша», все предыдущие программы с МВФ заканчивались на первом-втором?

Представители власти наперебой уверяют, что все требования Фонда для получения очередного транша выполнены, и загвоздка сугубо в технических вопросах, не уточняя, что это за вопросы. К примеру, глава НБУ Валерия Гонтарева предложила обратиться за соответствующими комментариями в МВФ, что и сделал УНИАН, направив запрос в рамках традиционного брифинга представителя Фонда в Вашингтоне, который состоялся 28 июля. Но накануне летних каникул брифинг был кратким и сосредоточился на освещении вопросов обеспечения гендерного равенства в мире с помощью фискальной политики.

«Очевидно, что мы не ожидаем заседания Совета директоров (по украинскому вопросу - УНИАН) до двухнедельного перерыва. Мы ожидаем, что Совет директоров рассмотрит вопрос по Украине через некоторое время. Но у меня нет информации о точной дате заседания Совета директоров», - заявил в ходе брифинга заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей, отметив, что в любом случае заседание возможно не ранее второй половины августа. Вопрос УНИАН о технических сложностях представитель Фонда тактично проигнорировал.

Отечественные эксперты не считают уже почти годовую задержку с финансированием от МВФ критической с точки зрения платежеспособности Украины, и пока настроены оптимистично, ожидают продолжение сотрудничества с Фондом и получение очередного транша в конце августа – начале сентября.

«Самое важное в возможном позитивном решении МВФ – это то, что оно откроет путь к предоставлению кредитов от других западных партнеров (США, ЕС). Это - кредиты, которые напрямую пойдут правительству, в отличие от транша МВФ, который пойдет на пополнение золотовалютных резервов, что является более критичным для бюджета Украины», - пояснил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его мнению, задержка никак не скажется на валютном рынке, но если транш будет снова отложен, то возможно спекулятивное давление на гривню.

В то же время, по оценкам экспертов, получение всех трех запланированных на текущий год траншей по программе сотрудничества с Фондом уже маловероятно. Это осознают и в Национальном банке, который ухудшил прогноз роста международных резервов Украины на конец 2016 года до 17,2 млрд долл. с 18,7 млрд долл. за счет переноса сроков выделения одного из траншей МВФ на следующий год.

«Надеемся на конец августа», - сказала глава НБУ, отвечая на вопрос о возможных сроках поступления очередного транша МВФ. При этом она подчеркнула, что сценарий прекращения сотрудничества с Фондом и полной остановки траншей регулятор даже не рассматривает.

Оптимистическая статистика

На минувшей неделе была обнародована интересная экономическая статистика. В частности, Национальный банк поделился оптимистичными оценками, согласно которым ВВП Украины во втором квартале вырос в пределах 1-2%, что значительно превышает рост показателя в первом квартале на уровне 0,1%. При этом регулятор сохранил прогноз темпов роста ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Также неизменными остались прогнозы по инфляции - 12% в 2016 году, 8% в 2017 году.

Порадовала статистика по платежному балансу, третий месяц подряд сведенному с профицитом, который в июне составил 377 млн грн. Это значит, что поступление валюты в Украину превышает ее отток, и угроз для стабильности нацвалюты пока нет. Однако с учетом также обнародованной НБУ статистики, дефицит внешней торговли товарами Украины продолжает расти за счет падения экспорта, и сохранение этой тенденции очень скоро негативно скажется на платежном балансе.

Продолжает восстанавливаться после пережитого кризиса банковская система - в июне активы работающих банков, без учета неплатежеспособных, выросли на 10 млрд грн, обязательства - на 7 млрд грн, капитал - на 2,4 млрд грн. Существенно выросла доля иностранного капитала в банковской системе – на конец июня она достигла почти 55%, что регулятор объясняет проведенной докапитализацией 20-ти крупнейших банков, в том числе иностранных.

Между тем, госдолг Украины продолжает расти. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга нашей страны, по информации Министерства финансов, на конец июня 2016 года составила 67,1 млрд долл., то есть, за полгода показатель вырос на 2,5%. Госдолг в гривневом эквиваленте с начала года вырос больше - на 6,1%, до 1,668 трлн грн, что объясняется девальвацией гривни в январе-феврале текущего года и соответствующей переоценкой валютных обязательств Украины.

Следующая неделя обещает быть такой же небогатой на экономические события, поскольку первые две недели августа традиционно являются периодом отпусков в большинстве компаний и учреждений. И не только Украины. У кого не будет времени на отдых, так это у наших аграриев, у них сейчас разгар уборочной страды. По данным профильного министерства, на 29 июля аграрии уже собрали 29 млн тонн ранних зерновых, что позволяет рассчитывать на близкий к рекордному урожай - на уровне свыше 60 млн тонн.

Ольга Гордиенко (УНИАН)