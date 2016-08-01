Правительство РФ решило сэкономить на развитии науки: 10 тысяч ученых могут лишиться работы - СМИ
05:42, 01 августа 2016Разное
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Недостаток средств на госпрограмму «Развитие науки и технологий» приведет к масштабным увольнениям среди российских ученых. Доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета Рф сократится с 0,98% в 2015 году до 0,87% в 2019 году.
2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек / JDFAF
Об этом соощает "Газета.ru" со ссылкой на документы Минобрнауки РФ, подготовленных к бюджетному совещанию у российского премьера Дмитрия Медведева.
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Поэтому в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек. Большие потери запланированы в Академии наук и Курчатовском институте.
Из зарплатной ведомости ФАНО Минобрнауки предлагает вычеркнуть к 2019 году 8,3 тыс. научных сотрудников (в 2017 году могут быть уволены 3,5 тыс. человек). В Курчатовском институте ведомство готовит к увольнению 1,5 тыс. человек уже в следующем году.
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