Правительство РФ решило сэкономить на развитии науки: 10 тысяч ученых могут лишиться работы - СМИ

2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек / JDFAF

Об этом соощает "Газета.ru" со ссылкой на документы Минобрнауки РФ, подготовленных к бюджетному совещанию у российского премьера Дмитрия Медведева.

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Поэтому в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек. Большие потери запланированы в Академии наук и Курчатовском институте.

Из зарплатной ведомости ФАНО Минобрнауки предлагает вычеркнуть к 2019 году 8,3 тыс. научных сотрудников (в 2017 году могут быть уволены 3,5 тыс. человек). В Курчатовском институте ведомство готовит к увольнению 1,5 тыс. человек уже в следующем году.