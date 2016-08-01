В Украине до конца августа запустят физическую проверку пенсионеров-переселенцев

Министерство социальной политики при помощи социальных инспекторов намерено запустить физическую верификацию пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не могут лично прийти в отделение государственного "Ощадбанка" для оформления пенсионных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики по результатам совещания министра социальной политики Андрея Ревы, представителей Пенсионного фонда, "Ощадбанк" и "Укрпочты", которое состоялось в конце июля.

"С июля пенсии через "Ощадбанк" получают 530 тысяч ВПЛ. Пенсионный фонд Украины приостановил выплаты 50 тысячам пенсионерам-переселенцам из-за того, что те пока еще не оформили соответствующие карточки в "Ощадбанке", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что, вероятно, значительная часть этих людей является инвалидами или людьми глубоко преклонного возраста и не может самостоятельно передвигаться. Поэтому необходим запуск физической верификации этих лиц. Для этого участники совещания отвели один месяц - август.

Также в Министерстве социальной политики намерены разработать механизм доставки денег домой тем, кто не может самостоятельно передвигаться. По результатам инспектирования таких людей с ними должен быть подписан трехсторонний договор. Согласно этому документу пенсию им будет доставлять "Укрпочта".

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Пресс-служба министерства напоминает, что с 1 июля 2016 года все пенсионные выплаты внутренне перемещенным лицам осуществляются через "Ощадбанк". Для оформления выплат переселенцам необходимо было лично явиться в отделение. В итоге, из 1,2 миллиона ВПЛ, получавших пенсию, в отделения банка явилось лишь 600 тысяч человек. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, остальные просто никогда не пересекали линию разграничения и не переезжали на подконтрольную Украине территорию, а деньги им все равно выплачивались.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 июля текущего года на учете находилось 1 миллион 774 тысяч 627 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

По итогам проверки в 2015 году Служба безопасности передала Минсоцполитики информацию о 450 тысяч человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. На заседании правительства 1 июля 2016 года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что подтвердили свое место проживания лишь около 100 тысяч переселенцев из указанных 450 тысяч человек, после чего им были возобновлены выплаты.