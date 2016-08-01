Профсоюзы и Кабмин пересмотрят перечень профессий, позволяющих рано выходить на пенсию

Профсоюзы и профильные министерства намерены пересмотреть утвержденный ранее новый перечень профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию в связи с особенностями условий труда.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

"Мы предложили Министерству социальной политики свой график. На протяжении августа каждый профсоюз будет проводить обсуждение с профильными министерствами, и организации работодателей должны к этому подключиться. И если мы приводим аргументированные доводы неправомерности (удаления отдельных профессий – УНИАН), будем инициировать внесение изменений в постановление правительства", - сказал Осовой.

В то же время он отметил, что в Министерстве социальной политики и некоторых профсоюзах сомневаются в возможности успеть провести все необходимые обсуждения в течение одного месяца.

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По словам председателя Федерации профсоюзов Украины, данная инициатива связана с тем, что принятое 24 июня постановление не проходило согласование у профсоюзов и организаций работодателей перед принятием.

"Мы предлагали сделать это до того, как принималось постановление. Закон о социальном диалоге и генеральное соглашение к этому обязывали. Но правительство пошло другим путем", - сказал Осовой.

Он подчеркнул, что, несмотря на информацию о намерении убрать из списка устаревшие профессии, например кочегара паровоза, есть вероятность того, что льгот решили и людей, которые реально работают во вредных условиях.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Кабмин принял постановление о сокращении списка профессий, имеющих право на ранний выход на пенсию.

Как заявлял во время заседания правительства министр социальной политики Андрей Рева, списки профессий, имеющих право на льготную пенсию, были существенно расширены во времена президента Януковича. Для обеспечения социальной справедливости и уменьшения нагрузки на бюджет Пенсионного фонда, глава Минсоцполитики предложил сократить данные списки. Также он пояснял, что данное постановление направлено на исполнение договоренностей с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом.

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Председатель Федерации профсоюзов Осовой в свою очередь заявил, что Кабмин лишает права на льготные пенсии около 10 тысяч работников в угольной промышленности, 30 тысяч работников - в металлургии, 8 тысяч работников - в химической промышленности.

До недавнего времени в Украине существовали льготы по выходу на пенсию для множества профессий, таких как военные, прокуроры, работники вредных производств и т.д. Как отмечают эксперты, из-за этого средний возраст выхода мужчины в Украине на пенсию составляет 49 лет, а женщины выходят на пенсию в среднем в 55 лет. При этом, в развитых странах нет практики выхода на пенсию мужчин в столь раннем возрасте вне зависимости от их профессий.

Право на льготные пенсии в новом постановлении оставили работникам таких сфер, как горные работы (подземные работы в шахтах и на строительстве, в карьерах и рудниках глубиной 150 метров и более), подготовка и обогащение руд, черная металлургия (доменное производство, производство стали и ферросплавов, а также проката и труб), производство коксопродуктов, и цветных металлов. Также раньше выходить на пенсию будут занятые в химическом производстве, производстве взрывчатых веществ, строительных материалов и бумаги, переработке нефти и газа, угля и сланца, полиграфическом производстве, а также представители сферы здравоохранения, работающие с рентгеном, диспетчеры гражданской авиации, лица, работающие с радиоактивными веществами, и другие.