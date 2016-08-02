Возможное расширение ЕАЭС не несет угрозы внешней торговле Украины - прогноз Da Vinci AG

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы Da Vinci AG, переданном УНИАН.

Так, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий предположил, что Таджикистан уже в этом году может выразить желание о вступлении в ЕАЭС.

Параллельно пророссийская риторика начала звучать и в Молдове, утверждает Da Vinci AG. Так Россия и Молдова активизировали обсуждение «дорожной карты» по восстановлению торговых отношений между странами. При этом один из агентов влияния Москвы в Кишиневе Игорь Додон, который имеет все шансы вскоре стать президентом государства, заявил, что Россия предлагает Молдове вернуться на рынок и восстановить торговые отношения.

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"Пока что вопрос вступления Молдовы в ЕАЭС активно не выносится в информационное поле, однако мы прогнозируем, что осенью эта тема может активно обсуждаться. Политическая трансформация Молдовы через интеграцию Приднестровья в республику может создать необходимый базис для реализации вступления в ЕАЭС на практике", - говорится в прогнозе.

Таким образом, в 2017-2018 годах в ЕАЭС могут влиться два новых члена — Таджикистан и Молдова.

"Возможное расширение будет иметь исключительно геополитическое значение и не приведет к каким-либо существенным экономическим синергетическим процессам в ЕАЭС", - прогнозируют в Da Vinci AG.

Аналитики считают, что РФ таким образом попытается закрепить свои зоны влияния на Западе и на Юге, получив дополнительные рычаги влияния не только в вышеуказанных странах, но и в неподконтрольных Узбекистане и Украине. "Мы ожидаем противодействия по планам РФ в Таджикистане от Китая и США, а в Молдове от США, Румынии, Украины. Однако на сегодняшний день оцениваем вероятность вхождения Таджикистана в ЕАЭС на уровне 70%, а Молдовы на уровне 50%", - сказано в отчете.

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В то же время аналитики Da Vinci AG прогнозируют, что возможное расширение ЕАЭС не окажет существенного влияния на внешнюю торговлю Украины.

"Экспорт в Молдову и Таджикистан имеет стойкую тенденцию к падению. По итогам 2015 года он сократился в Молдову на 29,5% (всего составил $0,52 млрд.), по итогам 5 месяцев 2016 года сокращение составило -5,4%. С Таджикистаном еще более негативная тенденция. По результатам 2015 года украинский экспорт в это государство «просел» на 35,8% (всего составил $0,03 млрд.), а по итогам 5 месяцев 2016 года падение составило 45%", - отмечают аналитики Da Vinci.

"При этом необходимо учитывать, что Молдова в ближайшее время будет пытаться решить проблемы с внешнеторговым оборотом, нарастить экспорт и ограничить импорт. В данном контексте ожидать кардинального увеличения экспорта в данное государство не приходится. В то же время, Украина является значительным импортером в Молдову и важным транзитером, в первую очередь товаров из ЕАЭС. Поэтому в случае интеграции Кишинева в данное объединение Украина будет иметь все возможности для давления на Евразийский Союз. При чем подобные рычаги можно будет использовать не только к контексте будущих обновленных взаимоотношений с Молдовой в случае ее вхождения в ЕАЭС, но и для торгов с Россией по транзиту в страны Средней Азии и Казахстан", - добавляют аналитики.

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Что касается Таджикистана, то с учетом напряженных взаимоотношений с России и проблем, связанных с транзитом украинских товаров в Среднюю Азию через данное государство, а также с низким уровнем покупательной способности в республике, данное направление не является перспективным для Украины при условии продолжения нынешнего геополитического курса.

"Таким образом, мы полагаем, что возможное расширение ЕАЭС не окажет существенного влияния на экономику Украины и ее внешнюю торговлю. При чем, при условии вступления в ЕАЭС Молдовы Киев сможет получить новые возможности для давления на РФ", - подытожили в аналитическом агентстве.