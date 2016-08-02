Медведев: России придется долго жить под санкциями Запада и с дешевой нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что низкие цены на нефть и санкции Запада носят «долгосрочный характер».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с участниками молодежного лагеря «Территория смыслов-2016».

«Эти два шока, о которых вы сказали, внешних шока - то есть нынешние сложившиеся цены на энергоносители, на сырье и санкции, к сожалению, наверно, для нашей экономики носят долгосрочный характер», - сказал Медведев.

По его мнению, любая экономическая модель, которая в настоящий момент готовится, должна исходить из предположения о том, что эти «шоки сохранятся надолго».

Также он отметил, что в данной ситуации есть и определенные плюсы.

«Потому что мы вынуждены трансформировать модель нашей экономики. Мы, по сути, впервые за последние 15, может быть, даже больше лет можем, не обращая внимание на тренды нефтяных показателей, заниматься нормальной диверсификацией экономики, созданием нормальной структуры нашей экономики. Заниматься тем, что сегодня принято называть импортозамещением», - заверил он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

29 июля прошлого года сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции ЕС против РФ.

13 августа Россия расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.