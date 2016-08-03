Задержанная СБУ за взятку чиновница Минагропрода отправится в тюрьму - Гройсман

Задержанная Службой безопасности Украины за получение взятки в 150 тысяч долларов глава одного из департаментов Министерства аграрной политики и продовольствия отправится в тюрьму, написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

“Сядете - аж загудит - это касается каждого взяточника! И вот еще одна преступница отправится в тюрьму. Сегодня задержали чиновницу Минагропрода, которая требовала от предпринимателя 150 тысяч долларов взятки за содействие в обеспечении победы в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия. Очищение власти от негодяев продолжается”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальницу одного из отделов Министерства аграрной политики и продовольствия при получении взятки в 150 тысяч долларов, которую она требовала от предпринимателя за обеспечение победы в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия.

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СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали чиновницу в Киеве на служебной стоянке министерства во время получения всей суммы взятки. В ближайшее время ей будет объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Справка УНИАН. Нарушение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.