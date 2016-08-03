В Мининфраструктуры хотят создать сразу два отдела по борьбе с коррупцией

Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время создаст два отдела по вопросам предотвращения и борьбе с коррупцией, в частности, отдел предотвращения коррупции и проведения проверок, и сектор финансового мониторинга, поскольку министерство является субъектом его проведения.

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Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в сферу ответственности которого входит борьба с коррупцией.

Планируется, что отделы по предотвращению коррупции, проведению служебных расследований и финансового мониторинга будут насчитывать 14 специалистов, которые пройдут курсы повышения квалификации.

«Я настаиваю на том, чтобы эти люди были извне. Это должны быть незаангажированные специалисты, которые будут знать свою работу, а я им, в свою очередь, буду давать полный карт-бланш в рамках выполнения их компетенции», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

Также сообщается, что отделы по предотвращению коррупции министерства будут иметь полное взаимодействие с Национальной полицией, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины и Службой безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах провести антикоррупционную проверку в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и в государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", где недавно был обновлен руководящий состав.

26 июля правоохранители провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк тогда сообщил, что должностные лица госпредприятия присвоили многомиллионные средства при проведении дноуглубительных работ в морских портах.

Кроме того, в тот день обыски прошли и в помещениях крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" и в Государственной авиационной службе в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении госзакупок.