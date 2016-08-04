Госслужба занятости получила нового руководителя - бывшего замминистра соцполитики

Министерство социальной политики Украины назначило исполняющим обязанности председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, который на прошлой неделе был уволен с поста заместителя министра социальной политики и назначен заместителем председателя Госслужбы занятости, сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отмечается в сообщении, соответствующий приказ № 57кс был утвержден 2 августа.

«Исполнение обязанностей председателя Государственной службы занятости с 3 августа 2016 года возложено на Ярошенко Валерия Станиславовича, заместителя председателя службы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ярошенко был назначен на должность замминистра социальной политики 25 июня 2014 года.