Баланс недели: рост добычи газа, валюта без паспортов и "возрождение" дорожного хозяйства

Первая неделя августа традиционно была небогата на экономические события. Связано это, в первую очередь, с активным периодом отпусков на всех крупных предприятиях и в государственных учреждениях. Даже правительство решило не проводить свое еженедельное заседание.

Между тем, нельзя не отметить несколько знаковых новостей. Так, «Укртрансгаз» сообщил об увеличении добычи газа на территории Украины на 6%. По данным госкомпании, в июле добыча выросла до 1,7 млрд куб. м. В целом, с начала года добыча природного газа увеличилась на 0,3% и составила 11,8 млрд куб. м.

При этом уровень закачки газа в подземные хранилища в прошлом месяце сохранился на уровне июня – порядка 1 млрд куб. м. До сентября Украина намерена закачать в ПХГ около 3,3-3,4 млрд куб. м «голубого топлива» и к отопительному сезону довести его запас до 14-14,5 млрд куб. м.

По данным «Укртрансгаза», Украина опережает все страны Евросоюза по суточным объемам закачки, заполняя подземные хранилища в режиме 60 млн куб. м в сутки.

Рост цены угля

С начала августа в украинской энергетической отрасли произошло несколько важных событий. Так, с 1 августа Минэнергоугля на 14% повысило цену реализации угля, который добывается на государственных шахтах, - до 1370 грн с 1200 грн за тонну. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на пресс-конференции. По его прогнозам, такой шаг не приведет к росту тарифов на электроэнергию. Но благодаря этому государственные шахты до конца 2016 года получат дополнительные 260 млн грн.

«Начиная с 1 апреля НКРЭКУ заложила в цену электроэнергии стоимость угля по формуле «Роттердам плюс доставка», которая выше 1370 грн за тонну. Поэтому такое повышение цены на уголь не повлияет на тарифы на электроэнергию», - пояснил министр.

Также Насалик отчитался о результатах рабочего визита в Тегеран, завершившегося в начале минувшей недели. По его словам, власти Ирана заявили о готовности транспортировать свою нефть в страны Европы через территорию Украины, используя простаивающие мощности нефтепровода «Одесса-Броды». «Укртранснафта» в настоящее время ведет технологические работы по подготовке данного маршрута.

Иран – не единственный международный партнер, с которым Украина начала налаживать сотрудничество в области энергетики. Насалик сообщил, что США предоставили Украине кредит в размере 260 млн долл. на строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива в зоне Чернобыльской АЭС.

«На переговорах в США, которые прошли в конце июня, мы подписали кредитное соглашение на 260 млн долл. для строительства сухого хранилища для отработавшего ядерного топлива, которое будет строиться на территории Украины в Чернобыльской зоне», - сказал он.

Как подчеркнул министр, строительство хранилища – последовательный шаг Украины на пути снижения энергозависимости от России, вывоз отработавшего топлива в РФ ежегодно обходится нашей стране в порядка 200 млн долл.

Валюта без паспортов

Спустя неделю после решений в области валютной либерализации, Нацбанк подкинул рынку очередной «пряник». С 10 августа НБУ намерен отменить обязательную паспортизацию при сделках по приобретению валюты на сумму до 150 тыс. грн, что, в свою очередь, позволит упростить операции с наличной валютой для населения. Это означает, что все желающие купить, продать или конвертировать валюту на сумму до эквивалента 150 тыс. грн не должны будут предъявлять банку свой паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность и гражданство.

Рынок, наверняка, положительно оценит это решение, поскольку норма о паспортизации была определенно устаревшей. Как пояснили в Нацбанке, добиться отмены этого «совкового» правила позволила стабилизация ситуации на валютном рынке.

Кроме того, на минувшей неделе центральный банк предпринял очередную попытку снизить уровень наличности в стране. Так, НБУ предложил в 3 раза сократить предельную сумму расчетов наличными для физических лиц в размере 50 тыс. грн. При этом, согласно плану Нацбанка, безналичные платежи будут осуществляться без каких-либо ограничений.

Прежде всего, данный шаг обусловлен тем, что в настоящее время объем наличности в Украине составляет 14,6% ВВП. В то время как Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года предусматривает его снижение до 12% ВВП.

Будет ли принято решение о снижении предельной суммы расчетов – окончательно станет известно лишь в следующем месяце. На данный момент проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Но шаги НБУ – не единственное событие в финансовой сфере, произошедшее на минувшей неделе.

С 1 августа на украинских таможнях начала работать инициированная Министерством финансов электронная система «единого окна». Это нововведение предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам автоматически обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины.

«Это будет способствовать упрощению таможенных процедур и уменьшит возможность для коррупции на таможне», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, с 1 августа все госучреждения при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ обязаны проводить тендера в системе электронных госзакупок Prozorro. Первые результаты ее использования госорганами уже есть. Согласно планам Минэкономразвития, Prozorro позволит государству по итогам 2016 года сэкономить около 5 млрд грн, и в следующем году увеличить экономию в 10 раз. Несмотря на то, что некоторые государственные заказчики научились обходить систему, это внушительный показатель.

Дорожный ремонт дошел до регионов

Украинское правительство решило активнее использовать летний период для ремонта и строительства автотрасс. Как сообщил Гройсман на своей странице в Facebook, Кабмин расширил объемы и географию дорожных работ в Украине.

«По украинским дорогам ездят все. Поэтому качество дорог - вопрос государственного значения, который всегда будет оставаться в центре внимания правительства. Дорожное хозяйство сейчас еще в основном находится в неудовлетворительном состоянии. Наша задача его возродить. И мы работаем в этом направлении: мы увеличили объемы и географию дорожных работ», - написал премьер.

При этом поддержка у правительства более чем серьезная. Всемирный банк, который активно принимает участие в развитии украинского народного хозяйства, обещает профинансировать работу нескольких специалистов европейского уровня, которые помогут разработать стратегию развития украинских автомобильных дорог.

«Учитывая, что наша цель - это Европа, что мы должны имплементировать требования европейского законодательства, нужно запросить в помощь для разработки данной стратегии экспертов, специалистов европейского уровня, США. Есть подтверждение Всемирного банка, они готовы обеспечить финансирование, по крайней мере, восьми специалистов европейского уровня», - сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Владимира Кистиона, в сферу ответственности которого, в частности, входит транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство.

Заинтересованность банка в украинской дорожной инфраструктуре легко объяснить. Дело в том, что наша страна находится на пересечении транспортных коридоров, однако современным требованиям отвечает менее половины отечественных дорог. И поэтому мировое сообщество заинтересовано в развитии нашего дорожного хозяйства и готово этому способствовать. На сегодня Всемирный банк реализует в Украине сразу несколько проектов по строительству автомобильных дорог на общую сумму более 1 млрд долл.

В гости к «Азиатским тиграм»

Несмотря на активный период отпусков, внешнеполитическая активность нашей страны не снижается. Важным событием минувшей недели стал официальный визит президента Украины Петра Порошенко в Малайзию и Индонезию. Первые лица государств обсудили ряд важных вопросов, в том числе, и на экономическую тематику.

«Вместе с президентом Петром Порошенко в этот визит отправляется наша торговая миссия из 18 представителей украинских экспортеров. Для них - круглые столы, B2B встречи, визиты на площадки потенциальных контрагентов и еще много полезного. В миссии действительно бизнес, у которого очень и очень интересный потенциал на этих рынках», - прокомментировала поездку главы государства торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

Одним из ключевых итогов этого визита для отечественной экономики стало подписание соглашения между Украиной и Малайзией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Помимо прочего, этот документ определяет порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, доходов от отчуждения имущества и тому подобное. Определены отдельные условия налогообложения пенсий, доходов государственных служащих, артистов, спортсменов и студентов.

В ходе переговоров главы государств отметили большие перспективы сотрудничества Украины и Малайзии в сфере медицины и туризма.

Не менее активно развивающаяся Индонезия также стала площадкой для переговоров. В частности, главы государств подписали соглашение о сотрудничестве украинского Кабмина и правительства Индонезии в оборонной сфере. В ходе переговоров стороны также уделили особое внимание вопросам инвестиций, доступа индонезийских товаров на рынок Украины и украинских - на рынок Индонезии. Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также в таких высокотехнологичных отраслях, как авиационная и космическая.

Вторая неделя августа также не обещает быть особо насыщенной важными экономическими событиями. Однако у трудолюбивых украинских аграриев нет времени на отпуска. За неделю, по состоянию на 5 августа, они собрали урожай с площади 9 млн га, выполнив прогноз на 94%, намолочено 35 млн тонн ранних зерновых. Согласно данным профильного министерства, к концу года урожай составит более 60 млн тонн.

Надежда Бурбела (УНИАН)