Резервный фонд России может быть исчерпан уже в этом году

При сохранении рублевой цены на нефть на уровне 2800–2900 руб. за баррель Резервный фонд России будет исчерпан в текущем году, считают аналитики Райффайзенбанка, передает RNS.

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«При сохранении рублевой цены на нефть на текущем уровне 2800–2900 руб. за баррель в бюджете образуется большой объем выпадающих нефтегазовых доходов (по нашим оценкам, до 1,5 трлн руб.), который может привести к исчерпанию Резервного фонда уже в этом году, создав потребность увеличения заимствований (повышение долговой нагрузки РФ из-за близкого к нулю роста реального ВВП)», — пишут они в ежедневном обзоре рынков.

Согласно прогнозу Bank of America Merrill Lynch, цены на нефть и курс рубля достигнут «дна» в сентябре, после чего начнут восстанавливаться — до $52 за баррель к концу 2016 года и до $55 за баррель — в I квартале 2017 года. При этом средняя цена нефти по итогам 2017 года составит $61 за баррель, по итогам 2018 года — $70 за баррель.

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE Futures на 17:18 цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,47% — до $43,65 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 1,6% и составила $41,27 за баррель.

Биржевой курс доллара к 17:19 снизился на 0,85% — до 65,23 руб. Курс евро опустился на 1,47% — до 72,12 руб.