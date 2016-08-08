Pokemon Go заработала более $200 миллионов за первый месяц

Мобильное приложение Pokemon Go заработало более 200 миллионов долларов в течение первого месяца с момента выхода, сообщает Прайм со ссылкой на исследование аналитической компании Sensor Tower.

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Запуск игры состоялся 6 июля. При этом Sensor Tower отмечает, что рост выручки ускорился после того, как игра стала доступна в Японии.

Игра, уже ставшая хитом, обогнала топовые приложения, такие как Candy Crush and Clash Royale. Для сравнения, игра Clash Royale за первые 30 дней с момента выхода заработала менее 125 миллионов долларов.

Согласно данным Sensor Tower, в среднем пользователи тратят на Pokemon Go 26 минут в день.

Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.