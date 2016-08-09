Правоохранители предъявят подозрения акционерам и руководителям ряда банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физлиц ведет совместную работу с правоохранительными органами для привлечения к ответственности собственников и руководителей ряда банков за доведение финучреждений до банкротства, и в ближайшее время банкиры получат подозрения.

Об этом заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин в интервью УНИАН.

"Пока ни одни собственник или топ-менеджер банка не наказан. Но кто-то когда-то будет, безусловно. У нас ведется совместная работа с некоторыми следователями, и мы уже на выходе по предъявлению подозрения некоторым собственникам и топ-менеджерам", - сказал он.

По его словам, консолидация усилий с правоохранителями в этом вопросе оставляет желать лучшего, а в полиции по-прежнему остается ряд нечистоплотных людей, которые пытаются "делать бизнес" на неплатежеспособных банках.

"Довольно часто правоохранители нас расценивают как частную финансовую компанию. Приходят на выемку документов с автоматами, спецподразделениями, в маскхалатах. Кладут сотрудников на пол и чуть ли не пинают ногами. Хотя достаточно просто позвонить. Кто-то работает добросовестно и честно, на конечный результат, а кто-то выстраивает свой бизнес как в правоохранительных органах, так и в судебной системе", - добавил Ворушилин.

В то же время, он отметил, что есть и порядочные собственники обанкротившихся банков, которые не прячутся и пытаются рассчитаться с крупными вкладчиками за счет средств от других своих бизнесов.

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Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 14 финучреждений. На сегодня в управлении Фонда находится 81 банк.

Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла изменения в законодательство об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков, устанавливающие уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.