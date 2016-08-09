Украина открыла окно в азиатские рынки - Минэкономразвития

Об этом в эфире 5 канала первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив.

"На сегодняшний день наши торговые отношения в основном ограничиваются исключительно торговлей аграрной продукцией. А для нас гораздо интереснее, и мы сегодня собственно этим и занимаемся, - это экспортировать продукцию с большей добавленной стоимостью, как и продукцию агропереработки, так и продукцию машиностроения, наше сотрудничество в оборонном секторе. То есть фактически мы для себя открыли окно (речь идет о визитах президента в Индонезию и Малайзию - УНИАН) в азиатские рынки", - отметила она.

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По словам Ковалив, сегодня Украина активно завоевывает рынки Китая и Вьетнама.

"Учитывая то, что в течение последних двух лет мы фактически потеряли традиционный к тому времени рынок для нас - это Россия, сегодня мы активно работаем по завоеванию новых рынков. И если в Индонезию и Малайзию это были официальные визиты президента и нашей команды, то уже в этом году мы планируем провести совместную комиссию с Китаем, и так же в конце октября мы предлагаем провести совместную комиссию с Вьетнамом", - отметила она.