Кабмин утвердил порядок предоставления материальной помощи госслужащим

Кабинет министров на заседании 9 августа утвердил порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в размере месячной зарплаты по решению руководителя службы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, которое разработало соответствующий порядок.

"Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов может предоставляться государственным служащим один раз в год в размере среднемесячной заработной платы сотрудника", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что решение о предоставлении такой помощи принимается руководителем государственной службы в соответствующем государственном органе. Что касается предоставления помощи руководителю государственной службы в государственном органе и его заместителям, то такое решение может принять руководитель соответствующего государственного органа по согласованию с государственным органом высшего уровня (при наличии такого органа).

Как сообщал УНИАН, по информации директора департамента координации международной помощи Министерства экономического развития и торговли Алены Трегуб, с июня 2016 года должен был заработать фонд доплат к зарплатам реформаторов на госслужбе за счет ЕС. Однако, при правительстве Яценюка было решено перенаправить эти средства на другие проекты. Трегуб отметила, что финансирование может быть перенесено на 2017 год.