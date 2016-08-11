Шахтерам "Львовугля" погасили почти 40% зарплатного долга за июнь

Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский, передает ZIK со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

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По его словам, эти средства позволят выплатить шахтерам 38% зарплаты за июнь.

В облгосадминистрации напоминают, что 9 августа «Львовуголь» уже получило 10 млн грн за отгруженный на тепловые электростанции топливо, которые также были направлены на зарплату. Следовательно, на сегодня горнякам задолжали еще 50 миллионов гривен за июнь (62%).