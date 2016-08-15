Искусственный интеллект CRM OneBox Next приходит на смену сотрудникам
Компания WebProduction, известная своей системой автоматизации OneBox CRM+ERP, анонсировала разработку новой CRM-системы с искусственным интеллектом – OneBox Next.
Программа может самостоятельно вести переписку с клиентами и партнерами, принимать решения, генерировать и решать задачи от имени сотрудников компании и даже находить новых клиентов.
“Для нас это огромный шаг вперед: нам удалось совместить наш полезный опыт различных автоматизаций и современные технологии нейросети” - говорят представители компании.
В каких случаях можно применить OneBox Next?
Люди недостаточно быстро обмениваются опытом, кроме того, они периодически покидают компании. Когда в компании клиентская база становится большая, бизнес может столкнуться с проблемой масштабирования в решении задач. OneBox Next исправляет ситуацию.
Техническая поддержка WebProduction работает в напряженном режиме, обрабатывая более 300 запросов в день. Каждое обращение обрабатывается интеллектуальной системой и затем передается на сотрудника, владеющего вопросом лучше остальных, а этому сотруднику сразу подсказывается наилучший ответ с точки зрения искусственного интеллекта. В случае, когда вопрос на 90% подобен имеющемуся опыту, нейросеть автоматически ответит клиенту вместо сотрудника.
Искусственный интеллект в продажах
Еще один пример - это продажи. Нейросеть анализирует вопрос клиента и предыдущий опыт всех sales-менеджеров, предлагает продавцам наиболее удачные варианты ответов, на основании которых состоялись сделки и проводились оплаты. Сотрудники отдела продаж только выбирают вариант ответа и если нужно, корректируют его. В некоторых случаях система предлагает сделать звонок, если посчитает, что он необходим по данным статистики. Причем звонок она может предложить как менеджеру, так и клиенту.
Незаменима OneBox Next и при работе с лидами. Письма холодным клиентам требует времени, а нейросеть быстро учится писать их и разогревать интерес.
Закрытое тестирование OneBox Next
CRM-система OneBox Next находится в стадии закрытого тестирования. В ближайшее время WebProduction продемонстрирует возможности разрабатываемой технологии, для чего привлечет компании-партнеры к тестированию в боевых условиях работающих бизнесов.
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