Торговая миссия в Азии: роман с тиграми

Формат украинской торговой миссии в рамках визита президента Петра Порошенко в Малайзию и Индонезию в начале августа был обновлен – к переговорам были привлечены представители бизнеса.

К переговорному процессу украинские чиновники начали подготовку заблаговременно, отмечая большие перспективы сотрудничества с «азиатскими тиграми» для отечественных аграриев, IT-сектора, фармацевтической и оборонной отраслей.

Малайзия и Индонезия, являющиеся представителями новой волны «азиатских тигров» - стран, демонстрирующих высокие темпы экономического роста, - действительно выглядят крайне перспективными рынками. При этом экономика Малайзии, компактного островного государства с площадью равной половине Украины, в три раза больше экономики нашей страны. В то же время Индонезия, являясь крупнейшей по численности населения мусульманской страной и находясь на 14 месте в мире по площади, обгоняет Украину по размеру экономики в 8 раз.

Географическая отдаленность Украины и этих стран не должна стать препятствием на пути налаживания торговых отношений – так решили в Киеве.

Своевременность инициативы подтвердила и статистика. Вопреки общему падению украинского экспорта в январе-мае 2016 года на 11,5% (в основном из-за российской торговой войны), экспорт отечественных товаров в Малайзию вырос на 5,2% - до 50 млн долл. Еще более показательна статистика торговли с Индонезией - рост почти на 500%, до 81 млн долл.

Учитывая сложную экономическую и геополитическую ситуацию, Украина наращивает торговлю в основном со странами ЕС благодаря зоне свободной торговли, однако из-за введенных Кремлем транзитных ограничений на провоз украинской продукции по территории России начала сокращать поставки в страны Средней Азии.

В подобных условиях рост экспорта в отдаленные Малайзию и Индонезию, торговля с которыми не связана с РФ - генератором войны и провокаций, свидетельствует об экономической заинтересованности бизнесов наших стран, которую необходимо усилить сигналами на уровне правительств.

О чем договорились

Первым соглашением, которое удалось достигнуть в ходе визита торговой миссии в Малайзию, стало избежание двойного налогообложения.

В частности, положения соглашения определяют порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, доходов от отчуждения имущества и т.д. Выписаны отдельные условия налогообложения пенсий, доходов государственных служащих, артистов, спортсменов и студентов.

Таким образом, открытие представительств украинских компаний в Малайзии и наоборот, а также осуществление торговых операций между странами станут менее затратными для бизнеса.

Кроме того, малазийская сторона выразила заинтересованность в продукции украинского оборонного сектора, предложив госконцерну «Укроборонпром» наладить совместное производство бронетехники и вооружения.

«Заместитель министра обороны Малайзии Мохд Джохари Бахарум предложил «Укроборонпрому» сотрудничать в области производства бронетехники и противотанкового вооружения. Мохд Джохари Бахарум отметил высокие тактико-технические характеристики украинского вооружения и военной техники, которую «Укроборонпром» представил на выставке (на международной оборонной выставке-конференции «DSA-2016», которая прошла 18-21 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия) – УНИАН)», - отметили в госконцерне.

В Минэкономразвития Украины сообщили о налаживании сотрудничества с Малайзией в туризме и медицине, а также транспортной отрасли.

«Малазийские компании могут принять участие в операционном управлении украинскими аэропортами”, - сказала заместитель министра Юлия Ковалив.

Договоренности, достигнутые украинской делегацией в Индонезии, стали еще более масштабными - страны начинают переговоры о создании зоны свободной торговли.

«Мы договорились с президентом (Индонезии) Джоко Видодо начать консультации, касающиеся зоны свободной торговли», - сообщил президент Порошенко после встречи с президентом Индонезии, отметив, что Украина готова обеспечить потребности Индонезии в сельскохозяйственных товарах.

«Индонезия - очень интересный рынок для украинского зерна, кукурузы, крахмала, подсолнечного масла и других направлений», - сказал Порошенко.

Кроме того, страны заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

При этом индонезийская сторона в ходе официальных встреч с украинской делегацией во главе с президентом Порошенко объявила о введении безвизового режима для украинцев.

По словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, четыре украинские компании в ходе визита торговой миссии подписали меморандумы о сотрудничестве с азиатскими визави.

«Мы в хорошем смысле «использовали» визит президента для продвижения интересов наших экспортеров. Ведь это классический мировой пример, когда в составе официальных делегаций путешествуют представители бизнес-кругов, заинтересованных в развитии экспорта, а значит и в развитии экономики государства», - подчеркнула торгпред.

Что может продать Украина

Представители бизнеса в целом позитивно оценивают перспективы усиления экономических отношений Украины с «азиатскими тиграми».

«Малайзия в этом году, согласно данным Doing Business, занимает 18-ю позицию в рейтинге (из 189 стран). Для сравнения: Украина на данный момент находится всего лишь на 83-м месте. Если сравнивать Малайзию с другими азиатскими странами, то у нее есть определенное преимущество в развитии промышленного сектора по сравнению с ее географическими соседями», - отметила в комментарии УНИАН исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

По ее словам, развитая малазийская промышленность может стать большим потребителем украинской продукции.

«Ключевые промышленные предприятия Малайзии заняты в переработке нефтепродуктов, производстве каучука, деревообработке, а также довольно большой пласт охватывает пищевая промышленность, учитывая специфику климатических условий. Исходя из этого, данный вектор как альтернативный рынок для экспорта украинских товаров и стратегического сотрудничества был выбран правительством довольно обоснованно. Кроме того, Украина может рассматриваться как своего рода хаб для выхода азиатских товаров на рынки ЕС в свете соглашения между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли», - подчеркнула глава бизнес-ассоциации.

Отечественные производители плодоовощной продукции уже выразили заинтересованность в индонезийском рынке.

«Существующего объема производства яблок отечественными предприятиями на уровне 369 тыс. тонн хватит, чтобы трехкратно превысить существующий импорт Индонезии. К тому же Украина экспортирует свои яблоки по цене 218 долл. за тонну, что в 6-7 раз ниже цен, по которым Индонезия закупает их на внешних рынках», - сообщили в ассоциации «Укрсадпром».

Кстати, в составе торговой миссии подписали меморандумы о сотрудничестве с малазийским и индонезийским бизнесом фармацевтическая компания «Биофарма», поставщик оборудования для АЗС, нефтебаз и газохранилищ «НД Продакшн», IT-компания «MMI Group», а также производитель удобрений и средств для борьбы с насекомыми «Спецтехнология».

По словам торгпреда Микольской, наша страна может значительно нарастить экспорт высокотехнологичной продукции в Малайзию и аграрной продукции - в Индонезию.

«Малайзия довольно активно скупает все инновационное и технологическое. Как товары, так и услуги… И хотя Индонезия географически относится к странам юго-восточной Азии, ее потенциал - рынок 261 млн жителей, прокормить которых одним рисом - трудная задача. Решить ее с помощью страны с мощным аграрным потенциалом, очевидно, было бы проще», - отметила торгпред.

В свою очередь Украина может увеличить объем импорта высокотехнологичной продукции, производящейся в этих странах, включая бытовую технику и средства производства. А это особенно актуально в условиях недокапитализированности украинского бизнеса.

С учетом заинтересованности Малайзии и Индонезии в европейском рынке, а также значительной потребности в аграрной продукции и готовности закупать высокотехнологичные товары, экономическое сотрудничество с этими странами может стать стратегически важным для Украины.

Заинтересованность в потенциале работы с «азиатскими тиграми» повышает и размер их рынков - в январе-мае 2016 года эти страны суммарно импортировали продукцию на сумму 318,9 млрд долл. Таким образом, годовой объем импорта Малайзии и Индонезии суммарно превышает импорт Канады. И если Украине удастся занять значительную долю привлекательных рынков, это с лихвой компенсирует потери на рынках стран Средней Азии из-за «братской помощи» путинской России.

Максим Шевченко (УНИАН)