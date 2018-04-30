Баланс недели: стимулы для экономики, снижение цен и интерес Европы к ГТС

Вторая неделя августа, по традиции, не фонтанировала важными экономическими новостями, но ознаменовалась несколькими интересными событиями и фактами, которые свидетельствуют о состоянии дел в национальной экономике и дают понимание набирающим силу тенденциям.

В понедельник после недельного перерыва премьер-министр Владимир Гройсман провел заседание Кабмина и объявил о планах подготовить пакет законодательных инициатив по стимулированию экономического роста к началу работы Верховной Рады в сентябре.

«Мы должны разработать пакет законодательных инициатив, которые нам нужны в рамках работы украинского парламента для того, чтобы обеспечить поддержку экономического роста», - сказал глава правительства.

Появившиеся первые признаки экономического роста, на чем сделал акцент премьер-министр, должны быть поддержаны стимулирующей экономической политикой.

В разрезе этого вопроса правительство намерено разработать «не популистский механизм» повышения заработных плат и пенсий, отвечающий возможностям экономики. Как подчеркнул премьер, труд украинцев является недооцененным, в виду чего государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат.

В течение текущего месяца Кабмин также намерен сформировать штат Офиса по привлечению инвестиций, чтобы запустить его 1 сентября. Данная структура будет сопровождать деятельность иностранных инвесторов в стране, на которых Украина возлагает большие надежды.

Поспособствует улучшению имиджа страны и запланированный на май 2017 года песенный конкурс «Евровидение», который благодаря победе нашей певицы Джамалы пройдет в Украине. На минувшей неделе правительство выделило Государственному комитету телевидения и радиовещания на подготовку к конкурсу 450 млн грн. За возможность проведения «Евровидения» соревнуются три города - Киев, Днепр и Одесса. Победитель будет назван 24 августа - в День Независимости.

Жесткий бюджет военного года

На минувшей неделе стали проясняться детали государственного бюджета на 2017 год, над подготовкой которого активно работает правительство. Документ, согласно Конституции, должен быть представлен в парламенте до 15 сентября.

«До 15 сентября мы планируем подать бюджет. Скажу сразу: процесс идет непросто», - сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Минфин намерен изменить принцип формирования госбюджета на следующий год, исходя не из расходных пожеланий, как было ранее, а из прогнозных доходов и реальных возможностей.

«Мы все привыкли к определенной свободе при формировании бюджета, в этом году так не получится. Время уже реально посмотреть на вещи», - отметил Данилюк.

Заявление министра означает не что иное, как жесткую экономию госрасходов. Распространится этот принцип и на сектор образования. Как сообщило Министерство образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо о подготовке запросов в проект государственного бюджета на 2017, где в рекомендациях сказано о сокращении расходов на стипендии. Это же касается проектов бюджета на 2018-2019 годы. Такую инициативу Министерство образования поддерживать отказалось.

После волны критики со стороны СМИ и работников образования Данилюк сообщил, что Минфин ни в коем случае не отменяет стипендии, поскольку не имеет таких полномочий, а лишь рассчитывает предусмотреть новый механизм их выплаты в бюджете 2017 года.

Планируется, что финансирование расходов на силовой блок и оборону на четвертый год необъявленной войны путинской России против нашей страны останется на уровне предыдущего года – порядка 5% валового внутреннего продукта.

На оборонку планируется направить около 3% ВВП. Все эти затраты, вызванные необходимостью противостояния российской агрессии, оцениваются в 129 млрд грн.

Робкий рост

Наполнение бюджета станет возможным лишь при работающей экономике. Граждане страны, бизнес-среда, власти – все рассчитывают на то, что следующий год станет началом уверенного роста. По оценке первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в 2017 году национальная экономика может вырасти на 3% по сравнению с ростом на 1% в текущем году. В прошлом году экономика страны из-за агрессии России, нанесенных ею разрушений в индустриальном Донбассе и торговых войн упала на 9,9%, то рост на три процента – неплохой прогресс.

Драйверами роста первый вице-премьер на данном этапе видит постепенную активизацию инвестиций и рост потребительского спроса.

«Такой положительный эффект дают макроэкономическая стабилизация, постепенное улучшение бизнес-климата, повышение эффективности управления госсектором экономики и адаптация национального законодательства к законодательству ЕС», - сказал Кубив в интервью УНИАН.

С правительственной оценкой роста украинской экономики в 2016 году на 1% согласилось и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Fitch прогнозирует небольшое ослабление курса гривни к доллару США по итогам текущего года до 26 грн за доллар. В 2017 году, по оценке агентства, курс национальной денежной единицы может снизится до 28 грн за доллар.

Между тем, Госстат фиксирует стабильную ситуацию с ценами на потребительском рынке, что также отличает нынешний год от двух предыдущих лет галопирующей инфляции. По данным Государственной службы статистики, в июле к предыдущему месяцу снижение потребительских цен находилось на уровне 0,1%. В июне показатель дефляции составлял 0,2%. Наибольшее снижение цен в июле к июню зафиксировано на овощи – 20,1%, обувь – 4%, одежду – 3,3%.

Слабые инфляционные процессы позволяют рассчитывать, что по итогам 2016 года цены потребительского рынка не выйдут за прогнозы правительства и Нацбанка - на уровне 12%.

Европейский интерес

Минувшая неделя также напомнила о стратегической важности для Украины и Европы национальной газотранспортной системы, которая является надежным поставщиком топлива для европейских экономик.

Как сообщил коммерческий директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, европейские компании заинтересовались участием в управлении нашей газотранспортной системой и сейчас изучают этот вопрос с Европейской комиссией.

«Есть официальное предложение компаний через Европейскую комиссию. Мы с Европейской комиссией начали этот вопрос прорабатывать», - сказал Витренко.

Более детальная информация пока не озвучивается, однако понятно, что будущий партнер Украины может помочь не только эффективно заниматься транзитом газа, но и превратить страну в крупный газовый хаб. Это позволит европейским компаниям покупать газ на границе Украины с Россией, что увеличит интерес к газовым активам нашей страны.

Тем временем Украина на минувшей неделе существенно нарастила транзит российского газа в страны Евросоюза. В понедельник «Газпром» обратился к госкомпании «Укртрансгаз», оператору отечественной газотранспортной системы, с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за остановки на плановый ремонт газопровода «Северный поток». Как известно, он строился в большей мере для того, чтобы лишить Украину значительных объемов транзита «голубого топлива».

Выполнить заявку «Газпрома» наш «Укртрансгаз» согласился. Однако не обошлось без традиционных для соседей провокаций. В частности, «Газпром» не обеспечил вовремя необходимое давление на пограничных газоизмерительных станциях. Вероятнее всего, был сделан расчет на то, что Украина приостановит закачку газа в хранилища для обеспечения должного давления. Тем не менее, наша страна выполнила заявку российского газового монополиста лишь после соблюдения требований относительно давления газа в трубе. Как отметили в «Нафтогазе», «Укртрансгаз» обеспечил рост транзита на 20% - до 276 млн кубометров в течение одного дня, несмотря на то, что, согласно действующему контракту, «Нафтогаз» мог запросить больший срок.

По словам президента центра «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, обращение «Газпрома» свидетельствует, что украинская ГТС продолжает играть важную роль в поставках газа в Европу.

«Это лишний раз подчеркивает, что ГТС Украины играет чрезвычайно важную роль. Поэтому ни «Северный поток», ни «Южный поток», ни другие ничего подобного не обеспечат, потому что в случае аварии или внештатной ситуации по морским газопроводам поставки просто прерываются», - сказал Гончар в комментарии УНИАН.

«Что касается украинского газопровода, то такая ситуация возникнуть не может», - отметил эксперт.

Удачный урожай

Украинские аграрии завершают сбор ранних зерновых, демонстрируя хорошие результаты. К 12 августа они собрали урожай с площади 9,5 млн га (99% от прогноза), намолотив 37,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. В частности, пшеницы собрано 26,2 млн тонн, ячменя – 9,8 млн тонн, ржи – 370 тыс. тонн, овса – 468 тыс. тонн.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, текущий год для Украины был очень урожайным – показатель по зерновым составляет 39,4 ц/га. Самый большой вал зерна намолотили аграрии Одесской области – 3,8 млн тонн. Самая высокая урожайность зерновых зафиксирована в Винницкой области- 55,3 ц/га.

Следующая неделя обещает быть более богатой на экономические события. «Нафтогаз» намерен завершить отбор компаний, которые будут поставлять Украине газ за кредитные средства ЕБРР, что поможет накопить в хранилищах достаточные объемы газа для прохождения отопительного сезона. Госстат опубликует информацию о внешней торговле, сдаче эксплуатацию жилья в стране, а также подведет итоги работы транспорта. Скорее всего, проведет свое заседание и Кабмин.

Между тем, становится ясно, что информационный штиль в экономической жизни страны будет непоколебим до Дня Независимости, после которого отдохнувшие в отпусках украинцы приступят к усердному труду.

Александр Гречко (УНИАН)