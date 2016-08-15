В России за последние три года число рабочих мест сократилось почти на 7 миллионов

Россия за последние три года потеряла около 6,8 млн рабочих мест, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

"Мы только за последние три года потеряли 6,8 млн рабочих мест. Добавленная стоимость продукции росла не теми темпами, которыми мы привыкли считать - 4-5% в год, а с 2011 года выросла всего на 1%", - сказал Титов на встрече с учеными сибирского отделения РАН в Новосибирске.

Читайте такжеBloomberg: Владимир Путин – злейший враг своей экономикиПо его словам, к таким выводам пришла Федеральная налоговая служба, проанализировав имеющиеся у нее данные. Титов подчеркнул, что эти цифры расходятся со статистикой Росстата. "Мы даже не до конца знаем, что происходит вообще в нашей экономике. Выходит, она развивается значительно хуже, чем мы привыкли думать", - подчеркнул он.

Для улучшения ситуации, по мнению Титова, необходимо вкладывать в развитие малого и среднего бизнеса, легализовать теневой бизнес, а также создавать высокопроизводительные рабочие места с использованием новых технологий.