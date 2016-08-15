Гройсман потребовал в кратчайшие сроки полноценно запустить систему э-декларирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует, чтобы все решения для полноценного запуска системы электронного декларирования были приняты в кратчайшие сроки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Итак, система электронного декларирования сегодня начала работать, хотя, к сожалению, пока только в тестовом режиме. Как утверждает НАПК, программное обеспечение имеет достаточные программные модули для представления, хранения и обнародования деклараций, как этого и требует законодательство, и может начинать работать", - отметил глава правительства.

По словам Гройсмана, все необходимые решения, чтобы запустить систему в полноценном виде, должны быть приняты и реализованы в кратчайшие сроки.

"И, во-вторых, в соответствии с моим поручением, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сейчас проводит служебную проверку по установлению лиц, причастных к тому, что система электронного декларирования не начала работать своевременно. По ее результатам будем делать выводы", - заявил Гройсман.

"И всё равно система электронного декларирования в Украине будет", - добавил премьер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования.

В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.

"Система работает, теперь разработчикам нужно сконцентрироваться на устранении недостатков и получить сертификацию", - заявила она.

Сертификацию системе должна была выдать Госспецсвязи. Однако в этой службе заявляют о проблемах с программным обеспечением для системы электронного декларирования.

В свою очередь правозащитники отмечают, что запуск системы электронного декларирования без сертификации может дать возможность чиновникам избежать уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.