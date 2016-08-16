Гонтарева провела первую встречу с новым послом ФРГ в Украине

13:41, 16 августа 2016
Разное
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Стороны обсудили прогресс Украины в борьбе с коррупцией и продвижении других важных для развития страны реформ.

facebook.com

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева встретилась с новоназначенным послом Федеративной Республики Германия в Украине Вольфгангом Эрнстом Райхелем.

Как отмечается в сообщении НБУ на странице в соцсети Facebook, это была первая встреча с высокопоставленным дипломатом с целью обсуждения макроэкономической ситуации в Украине, хода реформы банковского сектора и шагов регулятора в ослаблении валютных ограничений.

Также сообщается, что стороны обсудили прогресс Украины в борьбе с коррупцией и продвижении других важных для развития страны реформ, а также договорились тесно сотрудничать в целях укрепления украинско-германских связей в финансовом секторе.

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Как сообщал УНИАН, новоназначенный посол ФРГ в Украине Вольфганг Эрнст Райхель вручил копии верительных грамот заместителю министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елене Зеркаль 1 августа.

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