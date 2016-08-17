Доля контрафакта на табачном рынке сократилась на 6,8% за последние два года - СМИ

Об этом в статье «Бой с тенью» пишут журналисты издания «Бизнес».

«Каждая из сторон [противники и сторонники введения минимальных цен] имеет собственное объяснение, как выгодное ей решение позитивно скажется на снижении теневого рынка (и, соответственно, как невыгодное ей решение будет способствовать росту контрафакта). Отдельные эксперты с иронией комментируют подобные аргументы, подчеркивая важность самого факта: игроки отечественного табачного рынка наконец-то начали сражаться друг с другом, а не с теневым сегментом», - отмечают авторы материала.

По их словам, сегодня сложно делать прогнозы, особенно в свете давления на рынок других факторов. Например, будущее существенное повышение акцизных сборов до европейских уровней, как этого требует Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. «Речь идет о выходе на общеевропейский уровень, который в настоящее время колеблется в пределах 90 евро за 1000 сигарет. По сути, это означает повышение специфической ставки акциза в 6 раз», – подчеркивают журналисты.

Впрочем, к таким испытаниям рынок табачной продукции подходит подготовленным. За последние три года детенизация, которая в том числе обусловлена переходом к монодистрибуционной модели отрасли, продемонстрировала существенный прогресс. В частности, доля контрафакта сократилась с 8,5% в 2013 году до 1,7% по итогам 2015 года. «Такой прорыв в том числе был обусловлен фактическим переходом отрасли к монодистрибуции. Подобная практика уже оправдала себя на примерах Франции и Италии. В украинских реалиях ключевым поставщиком выступает компания TEDIS Ukraine. Сегодня вокруг ее деятельности также немало споров и разногласий, но факт остается фактом: совместной работой с производителями она не только добивается прозрачности рынка, но и развивает инновационные технологии борьбы с теневым сегментом», – отмечает «Бизнес».