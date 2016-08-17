Насиров сообщил, когда заработают мобильные группы по контролю таможен
Руководителем мобильных групп избран сотрудник ГФС Александр Власов, который ранее возглавлял подразделение службы "Фантом" в зоне АТО.
Мобильные группы для контроля за работой украинских таможен заработают до конца августа, сообщил сегодня журналистам глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.
"До конца этой недели мы уже открываем таргетинг-центр здесь, в стенах ГФС, он межведомственный. Это будут таможенники, налоговая милиция, пограничники и Национальная полиция. Первые бригады уже поедут до конца месяца. Я думаю, что в сентябре они достаточно сильно активизируют свою работу", - сказал Насиров.
По его словам, руководителем межведомственного центра избран сотрудник ГФС Александр Власов, который ранее возглавлял подразделение службы "Фантом" в зоне АТО.
"Мы запустили фото- и видеофиксацию. Сейчас она работает на Киевской областной таможне. С сентября мы расширяем этот проект на Киевскую городскую таможню. Потом будет Львовская, Одесская, и будем двигаться по всей стране", - добавил глава ГФС.
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Также, по его словам, в сентябре появится межрегиональная таможня, которая поможет другим украинским таможням.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание межведомственного подразделения по контролю за работой таможенников.
Планируется создать 20 мобильных групп из сотрудников Национального антикоррупционного бюро, пограничных войск, полиции и Государственной фискальной службы для оценки и проверки работы таможен. Глава правительства подчеркнул, что контрабанда в Украине должна исчезнуть как явление.
По данным ГФС, в 2015 году доходы сводного бюджета Украины по налоговым и таможенным поступлениям составили 587,1 миллиарда гривень.