В НАБУ и Генпрокурату обратились с просьбой проверить деятельность вице-премьера Розенко

Общественные активисты движения "Земляки" подали заявления в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральную прокуратуру с просьбой провести антикоррупционную проверку деятельности вице-премьер-министра Павла Розенко в 2005-2009 годах, чтобы выяснить источник средств для покупки загородного дома.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель общественного движения "Земляки" Геннадий Борисичев.

"Мы подали заявления в НАБУ и Генпрокуратуру и просим Павла Валерьевича пройти проверку и продемонстрировать, где он нашел деньги (на покупку в 2009 году загородного дома - УНИАН). Пусть НАБУ и Генпрокуратура выяснят, какой совокупный доход у всех членов его семьи был с 2005 по 2009 год до момента приобретения этого имущества", - сказал Борисичев.

Он отметил, что в 2009 году Розенко купил загородный дом стоимостью свыше 5 миллионов гривень. Активисты усомнились в законности происхождения средств для его покупки у Розенко, который в 2005-2009 годах работал заместителем министра социальной политики.

Борисичев также напомнил, что 8 августа активисты провели акцию протеста под упомянутым загородным домом, который записан на мать вице-премьера. Целью акции было привлечь внимание вице-премьера к недовольству активистов политикой правительства по отношению к временно перемещенным лицам.

"Государство не способствует интеграции переселенцев в местные общины, а всячески пытается их разъединять и при помощи информационной политики в том числе", - заявил Борисичев.

Он отметил, что активисты выступают против постановления, предусматривающего проверку фактического места жительства переселенцев социальными работниками, поскольку такая проверка часто проводится в рабочее время.

"Поэтому мы и Павла Розенко пришли проверять в понедельник, когда он был на заседании Кабмина, чтобы показать, что если разрабатывают законы и постановления, то разрабатывать их нужно для народа, а не против народа", - сказал Борисичев.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 августа текущего года на учете в органах соцзащиты находился 1 миллион 714 тысяч 388 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 387 161 семья из Донбасса и Крыма.

Более 953 тысяч семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 882 тысяч семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 1,9 миллиарда гривень.