Украинские заробитчане. Дорога на Запад

Причин увеличения числа украинцев, желающих подзаработать за границей, несколько. Во-первых, многочисленные переселенцы, вынужденные покинуть родной дом из-за развязывания Россией войны в Донбассе, часто не могут найти достойную работу в других регионах нашей страны. Во-вторых, падение курса гривни более чем в три раза за пару лет сделало даже самую низкую зарплату в Европе весьма привлекательной по украинским меркам. В-третьих, наша молодежь, на манер европейской, все больше склонна откладывать создание семьи на потом, предпочитая возможность путешествовать и в то же время зарабатывать деньги.

Сколько точно наших сограждан работает вне Украины, сказать сложно. Как говорится в исследовании 2016 года Международной организации миграции (МОМ), в стране до сих пор отсутствует единая система сбора данных о трудовых мигрантах.

Миграционная служба, министерства, Национальный банк и прочие государственные органы собирают и выдают разрозненные данные, которые порой невозможно сопоставить. В связи с этим количество трудовых мигрантов из Украины оценивается на уровне от 1 до 7 млн человек в зависимости от источника.

Последний опрос МОМ показал, что в 2014-2015 гг. за рубеж на поиски работы выехали 688 тыс. украинцев. При этом 264 тыс. из них являются временными мигрантами, часто называемыми заробитчанами. Еще 829 тыс. человек рассматривают возможность уехать на работу, являясь потенциальными мигрантами. Эксперты МОМ прогнозируют увеличение числа временных мигрантов в течение 2016 года до почти 500 тыс. человек.

Чуть меньше половины опрошенных в 2014-2015 гг. выбирали Россию в качестве места временного заработка. Еще 17% предпочитали Польшу и 10% - Чехию. Таким образом, практически три четверти краткосрочных трудовых мигрантов приходятся на эти три страны.

В то же время, аналитики МОМ прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев число направляющихся в Россию заробитчан уменьшится с нынешних 47% до 12%. А Польшу и Чехию, напротив, будут через год выбирать 32% и 19% людей, соответственно. «Формируется четкая переориентация трудовых мигрантов на рынки труда ЕС и Северной Америки», - говорится в исследовании МОМ.

По мнению экспертов организации, причиной тому являются военные столкновения на востоке Украины, а также последние изменения в российском трудовом законодательстве относительно статуса иностранных граждан и регулирования притока мигрантов.

Об увеличивающемся интересе к украинцам со стороны европейских стран свидетельствуют данные о размещенных вакансиях на одном из крупнейших украинских сайтов по поиску работы Work.ua. «Сейчас доля вакансий из России составляет всего около 5%. А количество предложений из Польши только за последний год увеличилось втрое и достигло 33% от всех зарубежных вакансий. Почти в четыре раза увеличилось количество вакансий из Германии, в пять раз – из Франции, Литвы и Израиля», - отметил в комментарии УНИАН директор по развитию Work.ua Сергей Марченко.

По его словам, лидеры по снижению количества предложений в этом году – Египет и Беларусь. В Египте проблемы у туристической индустрии, а Беларусь сильно зависит от российской экономики. Как только началось падение курса рубля, работа в Беларуси перестала быть выгодной, и украинские трудовые мигранты переориентировались на более прибыльные рынки.

Опасно помогать врагу

Все меньше наших сограждан выбирают Россию, которая когда-то была основным направлением заробитчан, закономерно считая северного соседа врагом и страной-агрессором.

Причин отказаться от работы в России несколько. Во-первых, главное за чем едут люди – это деньги. Причем заграничные заработки принято измерять в твердой валюте, к которой сложно причислить зависящий от цены нефти российский рубль, сильно просевший в последние годы по отношению к доллару и евро.

По данным Нацбанка Украины, в 2012 и 2013 годах денежные переводы из России составляли около 2,4 и 2,7 млрд долл., соответственно, а в 2014 и 2015 годах, когда курс рубля упал, они снизились до 2 и 1,2 млрд долл., соответственно. При этом польский центробанк сообщил, что 1 миллион украинцев заработал в Польше за 2015 год примерно 2 млрд евро, 2/3 этой суммы вернулись в Украину.

Во-вторых, не стоит забывать, что работа в России сродни помощи врагу. И украинцам нужно очень хорошо подумать, стоит ли воспользоваться наигранной доброжелательностью агрессора. «У нас есть программа для работников авиационной промышленности Украины, готовых приехать в Россию. Программа подразумевает социальную адаптацию, предоставление жилья и решение вопросов гражданства», - заявлял замминистра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, обещая «золотые горы» заробитчанам.

По его задумке, украинские квалифицированные работники авиаотрасли должны были чинить российские вертолеты. Возможно, те самые, которыми в Крым перебрасывались «зеленые человечки».

При этом ранее Министерство промышленности и торговли РФ составило программу по импортозамещению комплектующих для военной техники из Украины. Видимо, умелых работников заместить не удалось.

В 2015 году гендиректор Екатеринбургского НПО автоматики, разрабатывающего системы управления для космических ракет-носителей, Леонид Шалимов приглашал в Россию сотрудников днепропетровского «Южмаша» - крупнейшего в Украине предприятия по производству ракетно-космической техники. «Если люди готовы у нас работать, то мы готовы их принять, мы даже знаем их пофамильно. Квалифицированные специалисты, которых не надо учить, всегда на вес золота», - сказал Шалимов.

Даже если трудовые мигранты не работают непосредственно на предприятиях оборонной отрасли, они все равно поддерживают экономику России, в то время как весь цивилизованный мир вводит против нее санкции, пытаясь ослабить зарвавшийся Кремль.

В конце концов, ехать за поребрик просто опасно. Нередки случаи рейдов и немотивированных задержаний украинских граждан. «В Российской Федерации продолжаются случаи безосновательного задержания граждан Украины, негуманного отношения к украинцам со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимое с человеческим достоинством поведение, применение к нашим соотечественникам недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе пыток», - такое сообщение Министерство иностранных дел Украины распространило в августе текущего года.

В связи с этим МИД рекомендует украинцам при планировании поездок в Российскую Федерацию реально оценивать существующие риски и угрозы, тщательно взвешивать необходимость поездки.

Однако далеко не все соотечественники воспринимают эти советы. В итоге, в России находится достаточно приличная армия украинцев – почти 4 миллиона человек, и столько же наших граждан пересекают украинско-российскую границу за год. По крайней мере, такие данные озвучил весной текущего года заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Европа выгоднее

В противовес России все шире распахивает свои двери для заробитчан Евросоюз, в особенности Польша. Упрощенная процедура трудоустройства, действующая в стране, сделала ее основной для тех, кто желает устроиться на сезонные работы. Граждане Украины могут трудиться здесь 6 месяцев в году без необходимости получения разрешения на работу. По данным Национального банка Польши, в 2015 году в стране работали на постоянной или временной основе около 1 млн украинцев.

Изменился и портрет направляющегося в Европу украинца. Если раньше это были в основном женщины от 35 лет с западных регионов, то сейчас на первое место выходят молодые мужчины в возрасте 18-35 лет со всех областей нашей страны.

Ярким представителем современного украинского трудового мигранта является Владимир Остапенко, который работает юристом в небольшой компании в городке Узин Киевской области. Еще год назад 24 летний парень с высшим образованием трудился на польском предприятии, занимающемся разведением и продажей рассады овощей.

«Целью поездки было просто попробовать, что оно такое – Польша. Вариантов было много, я точно не знал, на какие работы устроиться, выбрал теплицы из-за того, что туда ехал друг», - говорит Остапенко. Причем он подчеркивает, что не ставил своей целью только лишь заработок, хоть зарплату обещали и существенно выше, нежели он получал на частной фирме.

Рабочие задачи украинца заключались в развозке рассады и погрузке ее в грузовики перед отправкой. «Эта фирма отошла от выращивания овощей и занималась исключительно рассадой. Ее продавали в другие страны, например, в Голландию», - пояснил Остапенко.

Сама работа, по его словам, была физически несложной, ведь все автоматизировано и всюду используется техника. «Даже тачки были не такими, что ты сам тянешь, а нажал кнопку и она едет, можешь хоть сам сверху сесть. Я раз решил вручную подтянуть чуть-чуть тележку с рассадой. Когда это увидел директор, он накричал на начальника и на меня, потому что нельзя тянуть руками, все должно перевозиться техникой», - рассказал Остапенко. Это был один из плюсов работы, он научился управлять самой разнообразной техникой, даже такой, которую редко увидишь в Украине. Стоит ли упоминать, что привезти новые знания после работы в России вряд ли получится.

Однако, рабочий день не нормирован, и иногда может составлять более 10 часов. «Бывало, что я выходил на работу в 4 утра. Самая долгая смена у меня была с 7 утра и до 11 вечера», - поведал Остапенко. По его словам, это была своеобразная проверка, сможет ли он здесь работать. «Руководитель мне сказал, что сегодня работаем до десяти. Я ответил, что согласен. Тогда он передумал и заявил, что до одиннадцати, засмеялся и пошел. Ну, я до одиннадцати и отработал», - рассказал Владимир.

В то же время, все отработанные часы полностью оплачиваются. И за хороший труд дают премии. «Первый месяц мне закрыли премию в 50 долл. Во второй – уже 150 долл.», - отметил Остапенко. Причем трудоустройство официальное, зарплату можно получать как на руки, так и через польский банк. Работники защищены от нерадивых работодателей, которые могут обмануть и не заплатить, что нередко случается при нелегальном трудоустройстве, широко практикуемом в странах СНГ.

Платят рабочим с задержкой в две недели. То есть, первую зарплату Владимир получил только через полтора месяца. Делается это для того, чтобы перестраховаться на случай, если работник решит уйти. Если ты разрываешь контракт – тебя лишают премий и выплачивают даже не весь оклад. «У меня был оклад 7 злотых в час (1,8 долл.), но при разрыве контракта мне бы выплатили по 4,5 злотых», - пояснил Владимир.

Также в таком случае лишают компенсации за проживание в общежитии, которое обходится 10 злотых в день (2,6 долл.). Деньги вычитают из зарплаты автоматически и возвращают лишь по завершении контракта. «В среднем получали мы 2000 злотых (около 520 долл.) в месяц. А если разорвешь контракт, то заработаешь как раз на дорогу домой и на сувениры», - пошутил парень.

Общение с начальниками происходит в основном на польском. «Мне было легче, я родом из Тернопольской области, мы используем много схожих слов. Кто приезжал с восточной Украины, им было намного сложнее освоить язык», - пояснил Владимир. При этом он отметил, что количество людей из восточных областей сильно выросло. «Все дело в том, что люди с западной Украины едут куда-то дальше, они уже Польшу давно прошли, она им не интересна», - пояснил он.

Польза работы на Западе

Временное трудоустройство украинцев в западных странах выгодно не только самим заробитчанам, но и нашей стране. Понятно, что идеально - построить сильную экономику, способную занять не только трудоспособных украинцев, но и к себе зазывать иностранцев. Однако пока власти не удалось добиться хоть сколь значительного роста производства в стране, нужно думать хотя бы о сокращении уровня безработицы, которая по данным Международной организации труда, достигла почти 10%.

Если Украина научится цивилизованно договариваться с европейскими соседями об официальном трудоустройстве наших сограждан на временные работы, то мы снизим давление на бюджет, сократив количество получающих пособие по безработице.

В июле текущего года, по данным Государственной службы статистики, пособия получали почти 300 тыс. человек. В месяц им выплачивается около полумиллиарда гривен. В случае же их временного трудоустройства за рубежом государство может не только сэкономить, но и получить пользу. Ведь заробитчане сегодня являются важным источником поступлений валюты в страну.

По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2016 года поступления валюты от трудовых мигрантов составили чуть более 1 млрд долл. При этом прямые иностранные инвестиции за тот же период были на уровне 1,3 млрд долл. В 2015 году работающие за рубежом украинцы переслали на родину более 5 млрд долл., а иностранные инвестиции не достигли и 3 млрд долл.

Кроме необходимых для поддержания курса гривни валютных поступлений, работающие в развитых странах украинцы обзаводятся европейским опытом ответственного отношения к работе. К примеру, в Польше Владимир отметил абсолютно категоричное неприятие пьяных работников.

«Наши приехали, выпили хорошенько, а утром пошли на работу. Они привыкли, что у нас это в порядке вещей - прийти на стройку пьяным, а там такого не любят. Идешь в понедельник на работу – тебе дают алкотестер. Если не прошел проверку – сразу увольняют», - рассказал Владимир.

Также очень важно, когда люди могут прочувствовать, что такое эффективно и правильно работающее государство даже в бытовых мелочах. «Мне очень понравился порядок в стране. Автобусы ходят точно по расписанию. Если он опоздал на пару минут, то перед тобой уже будут извиняться», - поведал Владимир. Возможно, увидев, как могут и должны работать государственные учреждения, вернувшиеся из-за границы украинцы, наконец-то, начнут требовать соответствующего сервиса от наших чиновников.

Как продвигать украинцев за границей

Трудовую миграцию связывают как с негативными, так и с позитивными изменениями. «С одной стороны, люди зарабатывают в других странах валюту и привозят ее в Украину, тратят здесь, открывают на заработанный капитал бизнес, приносят западные стандарты работы, культуру производства, - отмечает Сергей Марченко. - В то же время, часть людей уезжает навсегда и часто это лучшие. Хорошо это или плохо, трудовая миграция – одна из реалий глобального мира. Наверное, люди, не сумевшие реализовать себя здесь, должны иметь шанс на самореализацию и если такой шанс дает трудовая миграция, нужно его использовать».

Нельзя запретить людям ездить на работу в другие страны. И даже если Россия полностью перекроет кислород заробитчанам, то они просто уедут на Запад. Новые трудовые мигранты уже так и делают, а на северного соседа ориентированы лишь те, кто давно там подрабатывает.

Но чтобы получить весь возможный положительный эффект от трудовой миграции, власти необходимо вплотную заняться облегчением временного трудоустройства украинцев в развитых странах. В Украине, где средняя зарплата колеблется в районе 200 долларов, работа за границей для многих становится чуть ли не единственной возможностью увидеть мир.

Государству следует приложить усилия для упрощения условий выезда и временного трудоустройства украинцев в других странах, усилением социальной защиты заробитчан вне Украины. Ярким примером уже проделанной в этом направлении работы может послужить недавнее соглашение с Израилем о временном официальном трудоустройстве украинцев в израильской строительной отрасли.

Если мы говорим о Польше, то с 2017 года в стране должна заработать директива, которая упростит трудоустройство на сезонные работы иностранцев и установит для них уровень оплаты труда наравне с поляками.

Отсутствие соглашений и налаженных процедур трудоустройства мигрантов приводит к тому, что в Украине как грибы растут фирмы, желающие поживиться на заробитчанах. Например, очередь в Польском посольстве на получение визы расписана на 3 месяца вперед, но места в ней можно спокойно купить за 100 долларов.

Еще нужно приглашение на работу от польской компании. Заказать в Украине документ сроком на год стоит до 500 долл., хотя для поляков размер сбора в казну за выдачу такого разрешения составляет не более 100 злотых (26 долл.). Просто им нет смысла выдавать приглашения и ждать, пока человек приедет, если и так стоит очередь желающих.

Также нельзя забывать, что жители других стран тоже проявляют желание подзаработать на Западе. Например, поляки не являются конкурентами украинцам на рынке труда своей страны, поскольку часто сами трудятся в более богатых странах Европы, например, в Германии.

А вот кто начинает вытеснять украинцев с рынка труда Польши, так это жители азиатских стран: Филиппин, Бангладеш и прочих. Поэтому не раз бывавшие на заработках еще могут сравнительно легко найти работу, связавшись из Украины с владельцами фирм, а вот новоприбывшим найти занятие все сложнее, особенно женщинам.

Там, где работал Владимир, на «женской» работе – уход за рассадой – особенно ценились жительницы Северной Кореи - как хорошие и дешевые работницы. «У владельцев этой фирмы вообще была цель: заменить всех работниц кореянками», - рассказал Владимир.

Дело в том, что в Северной Корее девушек отправляют поработать за границей на благо государства. «Ребята обязаны отслужить в армии, а девушки должны три года отработать там, куда пошлют. Из 7 злотых, которые они зарабатывали в час, на руки получали только 3, остальное шло государству», - пояснил Владимир.

Для европейских стран не столь важно, кем заменить свои стареющие трудовые ресурсы или тех, кто едет на заработки к более богатым соседям. Поэтому работа украинских дипломатов важна для налаживания контактов и сотрудничества в сфере трудовой миграции, чтобы украинцы имели преимущества перед жителями иных государств.

Мотивировать людей возвращаться

Помогая гражданам Украины устроиться на временную работу за рубежом, важно мотивировать их все-таки возвращаться на родину. В сегодняшнем мире люди, особенно молодые и образованные, – самый ценный ресурс. Чтобы они не уезжали из страны навсегда, следует создавать условия и возможности достойного их трудоустройства и развития здесь. Для этого необходимо поддерживать предпринимательство, а не выжимать из бизнеса налоги.

Также власти крайне необходимо привлекать инвестиции и создавать условия для открытия производств в Украине, чтобы экономика отходила от сырьевого направления и росла потребность в квалифицированных кадрах. Как отметил Владимир, многие польские начальники на предприятии, где он работал, сами до этого бывали на заработках в Германии и Нидерландах. «Они трудились в таких же теплицах. Там они были простыми работниками, а вернувшись сюда стали керовниками (начальниками бригад - УНИАН)», - сказал Владимир.

Многие украинцы, даже имеющие образование, соглашаются на низкоквалифицированную работу за границей, поскольку не могут трудоустроиться дома. «Был случай, когда одному из парней пришлось обратиться за медицинской помощью. Доктор спросил, сколько классов он закончил? Услышав, что он имеет высшее образование, доктор удивился и спросил, почему же он приехал сюда на такую работу, имея образование?», - рассказал имеющий юридическое образование Владимир.

Создание новых производств и рабочих мест никогда не было сильной стороной украинской власти. Если в 2014 году работу имели 18 млн украинцев, то в 2015 году – уже 16,4 млн. Это можно объяснить оккупацией Крыма и потерей контроля над частью Донбасса, но на сегодня их количество сократилось до 16,1 млн.

В связи с наметившимся экономическим ростом и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко уже успел спрогнозировать рост занятого населения до 16,7 млн в 2017 году. Это явно не решит проблему безработицы в Украине, где только официально зарегистрированных безработных почти 400 тыс., а по данным Международной организации труда без источника заработка остаются 1,77 млн человек.

Украине нужно не только переломить негативную тенденцию по созданию рабочих мест, но и решить вопрос низких зарплат. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, труд украинцев является недооцененным, в связи с чем государственная поддержка должна быть направлена на стимулирование роста зарплат. Соответствующие законодательные инициативы Кабмин намерен подать в парламент осенью вместе с проектом бюджета на следующий год.

Если у правительства все получится, то ехать на заработки в другие страны станет для украинцев практически бессмысленно. Но чтобы догнать по зарплатам Европу, нам понадобится не один год эффективных реформ.

Пока же люди будут продолжать искать работу на Западе. И полученные там опыт и знания способны помочь Украине на пути интеграции в Евросоюз. Нужно только суметь грамотно распорядиться пока еще потенциально нашими трудовыми ресурсами.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)