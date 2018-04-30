Баланс недели: рост экономики, инвестиционные горизонты и заявка на рекордный урожай

Оптимистический тон экономической жизни страны на минувшей не богатой событиями неделе задали новости Государственной службы статистики. В понедельник Госстат порадовал данными о росте валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2015 года - на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале. При этом в годовом выражении рост ВВП Украины во втором квартале 2016 года ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

«Данные Госстата показывают, что экономика уже второй квартал подряд демонстрирует тенденцию к росту. Для украинцев тут две хорошие новости: во-первых, формально мы вышли из рецессии; во-вторых, итоги второго квартала свидетельствуют, что восстановление экономики ускоряется», - подчеркнул член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Тем не менее, эксперт прогнозирует, что третий квартал для экономики Украины будет сложным.

«Беспокоят снижение активности в горно-металлургическом комплексе и цены на зерновые, которые сейчас находятся на исторических минимумах. Также стоит отметить, что плюс 1,3% роста ВВП - это немного меньше, чем прогнозировали Национальный банк и Минэкономразвития, и при неудачной конъюнктуре экспортных рынков Украина не сможет выйти ни на плюс 1%, ни на плюс 2%», - отметил эксперт.

Ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, а Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%. Согласно проведенному ранее УНИАН экспертному консенсус-прогнозу, в текущем году рост украинской экономики составит 1%.

Инвестиции и модернизация

Таким образом, можно говорить о том, что экономика миновала своё дно и пошла на подъём. Пусть даже еще не совсем уверенный. Очевидно, что для перелома негативной тенденции стране нужно искать дополнительные драйверы роста. Ими могут стать более активное привлечение иностранных инвестиций и рост потребительского спроса.

Для решения первой задачи глава государства Петр Порошенко на минувшей неделе вновь призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину. Заявление прозвучало в ходе посещения строительной площадки во Львовской области, где возводится завод по производству бортовых систем французской компании Nexans. Это - третий завод данной компании в Украине, который планируется запустить в июне 2017 года. Удачный пример успешного инвестирования, по мнению президента, показывает дорогу новым проектам и новым инвестициям.

«Все нас убеждали, что пока идет война, никакой инвестор в Украину не придет. Мы своим упорным трудом, созданием инвестиционного климата, обеспечением кардинальных изменений и реформ в стране и решительными действиями убеждаем, что именно сейчас и именно в Украину надо инвестировать», - сказал Порошенко.

Рост интереса иностранных инвесторов к нашей стране подтверждает и Госстат. По его данным, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, поступавших из 125 стран мира, на 1 июля 2016 года составил 44,8 млрд долл., что на 2,3 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года.

Пример оператора объединенной энергетической системы Украины - госкомпании «Укрэнерго», запустившей на минувшей неделе в эксплуатацию в Киевской области две высоковольтные линии электропередач, наглядно свидетельствует, что активный процесс инвестирования в собственную модернизацию ведут и отечественные компании.

Запуск в эксплуатацию двух новых линий электропередач от подстанции «Киевская» к Киевскому энергоузлу позволит дополнительно передавать 400 МВт мощности для нужд Киева и области, а также снизит зависимость столичного региона от работы Трипольской ТЭС и Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Инвестиции в строительство подстанции «Киевская» и ЛЭП к Киевскому энергоузлу составляют 1,2 млрд грн.

Минувшая третья неделя августа не принесла никаких обнадеживающих новостей по еще одному важному для Украины вопросу - продолжение сотрудничества по программе кредитования с Международным валютным фондом. И хотя министр финансов Александр Данилюк прогнозирует, что украинский вопрос будет обсуждаться в МВФ до конца текущего месяца, пока в расписании заседаний Совета директоров Фонда наша тема не значится.

Задержку мог вызвать провал планов запуска с 15 августа системы электронного декларирования активов украинских чиновников. Из-за отсутствия обязательной аттестации соответствия требованиям защиты персональной информации власти решили отложить старт электронного декларирования до 1 сентября 2016 года.

По мнению посла США в Украине Джеффри Пайетта, безусловно, Украине нужно выполнять требования МВФ, а также других кредиторов в части проведения реформ, однако острой необходимости в получении кредитных траншей Украина сейчас не испытывает.

«С практической точки зрения Украина не нуждается в срочном выделении денег. Курс валют стабилен, резервы Нацбанка достаточны, доверие есть. И даже в отсрочке с траншем МВФ был осторожен - для того, чтобы не пошатнуть это доверие, но при этом соблюсти принципы», - сказал покидающий Украину в связи с завершением срока полномочий Пайетт в интервью изданию Ukrainian Business Journal.

Призрачные обещания бизнесу

На минувшей неделе главный налоговик Украины Роман Насиров отчитался об увеличении объема собранных за прошедшие семь месяцев налогов. ГФС собрала в общий фонд госбюджета 322 млрд грн, что на 24,5% больше, чем в январе-июле 2015 года.

Насиров отметил, что перевыполнение показателей достигнуто благодаря детенизации и повышению поступлений по НДС, акцизному сбору и налогу на прибыль предприятий.

В частности, из собранных налогов ГФС уже возместила НДС на 48 млрд грн. Зная о непростой ситуации с возмещением НДС, Насиров пообещал бизнесу до конца года возместить еще 96 млрд грн и ускорить сам процесс выплат.

«Из 322 млрд грн мы уже возместили 48 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это намного больше, чем в прошлом году, но до конца года мы планируем возместить 96 млрд. И главное в том, что до конца года мы планируем выйти на то, что компании будут получать возмещение НДС на второй месяц после подачи декларации», - сказал Насиров.

В настоящее время этот процесс занимает три месяца.

В целом, глава ГФС подчеркнул, что второе полугодие будет более напряженным, чем первое, поскольку остается собрать до конца года еще 285 млрд грн, согласно плану правительства.

Вопрос возврата НДС остается актуальной для экспортеров проблемой. В частности, аграрии неоднократно обращали внимание правительства на возникающие при экспорте зерновых проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость. По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, компании скептически относятся к системе возмещения этого налога, потому что не считают ее прозрачной.

«Участники рынка не верят государству и всей этой структуре в плане возмещения НДС. Мы видим, что одним отдают больше, другим меньше, а по закону, тем, кто первым подал заявку, тем первым и должны отдавать НДС. Как так получается, что заявки одной компании удовлетворяют, а другой нет? Сразу возникает вопрос, а может, это не случайно?», - возмутился Клименко.

Он подчеркнул, что по реестру Государственной казначейской службы сложно определить, каким компаниям возместили НДС, а каким нет из-за отсутствия в данных предприятий индивидуального налогового номера.

Близкий к рекордному урожай

Хорошей новостью минувшей недели стал пересмотр Министерством аграрной политики и продовольствия Украины прогноза урожая по итогам года. По оценке профильного ведомства, сбор зерновых в 2016 году будет в пределах 63 млн тонн, что на 1% ниже рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн, и на 5% выше урожая 2015 года.

Ранее Минагропрод прогнозировал на текущий год урожай на уровне 61 млн тонн. Оценка урожайности была повышена в связи с благоприятными погодными условиями.

Кроме того, у страны есть шансы побить предыдущий рекорд экспорта зерновых в новом маркетинговом году. По оценкам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, этот показатель может составить порядка 41 млн тонн против 39 млн тонн в прошлом МГ.

«Что касается производства, мы сейчас видим 63,5 млн тонн - это производство всего зерна. А на экспорт пойдет 41 млн тонн. Мы в этом году можем побить рекорд даже прошлого года», - отметил эксперт на круглом столе в агентстве УНИАН.

Шансы на осуществление оптимистичных прогнозов высоки, чему способствует рост эффективности отечественных аграриев и системы логистики, а также благоприятные погодные условия.

К 18 августа аграрии практически завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,9 млн тонн зерна с 9,6 млн га, и приступили к уборке поздних культур, в частности, гречихи и проса.

В профильном ведомстве сообщают, что самый большой вал зерна собран в Одесской области (3,8 млн тонн), а самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области (55,4 ц/га).

На минувшей неделе Минагропрод также сообщил о старте осенней посевной кампании, которая традиционно начинается с посева рапса. Аграрии 16 областей уже засеяли этой культурой 139 тыс. га, или 19% прогнозируемых площадей.

Общая запланированная к посеву площадь под озимыми культурами в этом году превысит прошлогоднюю на 4% и составит до 7,3 млн га. Увеличить площадь стало возможным также благодаря благоприятным погодным условиям.

День Независимости, который Украина отпразднует в следующую среду, 24 августа, традиционно станет для страны окончанием отпускного сезона. В этой связи можно с уверенностью ожидать увеличения количества экономических новостей. В частности, о работе правительства над проектом бюджета на следующий год, а также другими важными для реформирования страны законопроектами, которые Рада должна принять после выхода из каникул.

Возможно, МВФ определится с датой рассмотрения украинского вопроса, а аграрии порадуют новостями о новых успехах в уборке урожая.

Александра Данько (УНИАН)