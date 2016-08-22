ПриватБанк и Busfor.UA запустили продажу билетов на автобус в Приват24 и терминалах самообслуживания

Лидер онлайн-продажи билетов на автобус в Украине Busfor.ua и ПриватБанк заключили договор о сотрудничестве, что дает возможность покупать билеты на автобусы за несколько кликов через компьютер, смартфон или платежный терминал.

«Большинство наших клиентов уже привыкли покупать железнодорожные и авиабилеты в банке, более трети всех электронных билетов на поезд в Украине продается через ПриватБанк, – заявил Михаил Рогальский, руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка. – Сегодня мы активно развиваем сервис продажи билетов на автобус, и сотрудничество с лидером этого сегмента рынка Busfor поможет нашим клиентам получить лучший сервис».

На сегодня Busfor.ua объединяет более 5 тысяч перевозчиков, а услугами сервиса уже воспользовались более 500 тысяч пассажиров в Украине и Европе.

«Компания Busfor.ua вышла на украинский рынок чуть более одного года назад, но за это время мы успели стать главной онлайн-площадкой страны по продаже билетов на автобус, – отметил генеральный директор Busfor Александр Павлович. – Совместная работа с ПриватБанком даст возможность поднять качество обслуживания пассажиров до мировых стандартов».

ПриватБанк начал продажу цифровых билетов в сентябре 2014 года и является лидером по продаже электронных билетов на транспорт. Купить электронный билет на поезд, самолет, автобус, футбольный матч, культурные мероприятия можно за пару минут через терминалы самообслуживания, специальный сайт bilet.pb.ua и Интернет-банк Приват24. Также в банке работает специальный круглосуточный сервис продажи проездных документов по короткому мобильному номеру 3700.