Шахтеры Ростовской области РФ объявили голодовку: зарплату не платят почти полтора года

Шахтеры ГК "Кингкоул" в Ростовской области РФ объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышает 300 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на заведующего организационным отделом гуковского территориального комитета Российского профсоюза угольщиков (Росуглепроф) Юрия Чебуракова.

Читайте такжеКубанские фермеры пошли в тракторный марш на Москву"С сегодняшнего дня ( с 22 августа) шахтеры начали голодовку, они требуют выплатить им заработную плату с мая 2015 по настоящее время, всего более 300 миллионов рублей (1 доллар - 64 руб.). Официально в голодовке участвует 61 человек, но всего более ста работников ждут выплат зарплаты. Как прописано в законе о банкротстве, выплаты произведут, когда будет реализовано имущество. Хватит ли этой суммы на выплату зарплаты работникам, пока непонятно", — пояснил Чебураков.

По его словам, на данный момент ни одна шахта, входящая в ГК "Кингкоул" ("Алмазная", "Ростовская", "Гуковская", "Замчаловская"), не работает, на шахтах введено конкурсное управление. И как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, пока нет покупателя, готового выкупить имущество компаний.