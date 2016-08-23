В России повышение пенсий заменят разовой выплатой в 5 тысяч рублей

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доиндексация пенсии в этом году будет заменена единовременной выплатой по 5 тыс. руб. (почти 2 тыс. грн – ред.) в январе 2017 года, передает ТАСС.

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"По результатам сегодняшнего обсуждения, полагаю правильным осуществить индексацию в виде единовременной денежной выплаты, она определена в размере 5 тысяч рублей, - заявил он на совещании, посвященном этому вопросу. - И будет выплачена в январе 2017 года". "Это решение потребует дополнительно более 200 млрд рублей", - добавил Медведев.

Премьер поручил Минфину РФ изыскать эти средства, в том числе по итогам работы за весь 2016 год.

Ранее правительство РФ приняло решение, что в 2016 году с учетом экономической ситуации индексация пенсий, возможно, будет проводиться в два этапа. Первый этап прошел: с февраля на 4% были повышены страховые пенсии, с апреля - социальные.